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Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

В Разумном под Белгородом могут перенести светофор на проблемный перекрёсток

В Разумном под Белгородом могут перенести светофор на проблемный перекрёсток

14 августа 2023, 18:05
Фото: Bel.ru
14 августа глава Белгородского района Владимир Перцев зачитал обращение жительницы микрорайона Разумное-54 Юлии, которая попросила перенести светофор с Т-образного перекрёстка на улицу Кедровую, где часто случаются ДТП.
Сюжет
Дороги

По словам Юлии, на Т-образном перекрёстке, где сейчас стоит светофор, никогда не возникало проблем с дорожным движением. А вот на перекрёстке с улицей Кедровой выезжать страшно из-за частых аварий.

Владимир Перцев ответил, что вопрос этот очень непростой, так как улица Кедровая примыкает к дороге областного подчинения. Но он даст поручение своему заместителю Власову Сергею Александровичу рассмотреть возможность переноса светофора совместно с УПРОДОРом.

Ничего не обещаю, потому что вопрос очень щепетильный: тут и ГИБДД участвует. У вас мнение одно, а у закона — другое. Но я дам поручение, чтобы изучить вопрос и вам ответить правильно.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, 11 августа в Белгороде произошло крупное ДТП с участием такси. Пострадали семь человек, в том числе 9-летний ребёнок. По предварительным данным, авария случилась из-за того, что машина такси выехала на полосу встречного движения.

Стали известны подробности ДТП с такси в Белгороде
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#Артем Черненко#Дороги#Общество#Белгородский район#Разумное#Владимир перцев#Перекрёсток#Светофор
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