В Разумном под Белгородом могут перенести светофор на проблемный перекрёсток

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
По словам Юлии, на Т-образном перекрёстке, где сейчас стоит светофор, никогда не возникало проблем с дорожным движением. А вот на перекрёстке с улицей Кедровой выезжать страшно из-за частых аварий.
Владимир Перцев ответил, что вопрос этот очень непростой, так как улица Кедровая примыкает к дороге областного подчинения. Но он даст поручение своему заместителю Власову Сергею Александровичу рассмотреть возможность переноса светофора совместно с УПРОДОРом.
Ничего не обещаю, потому что вопрос очень щепетильный: тут и ГИБДД участвует. У вас мнение одно, а у закона — другое. Но я дам поручение, чтобы изучить вопрос и вам ответить правильно.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, 11 августа в Белгороде произошло крупное ДТП с участием такси. Пострадали семь человек, в том числе 9-летний ребёнок. По предварительным данным, авария случилась из-за того, что машина такси выехала на полосу встречного движения.