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В ДТП в белгородском приграничье погиб водитель

В ДТП в белгородском приграничье погиб водитель

14 августа 2023, 10:11
Фото: 1MI
60-летний автомобилист превысил скорость и съехал в кювет. Мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в региональном УМВД.

В УМВД по региону сообщили подробности нескольких ДТП, произошедших в Белгородской области 13 августа. Произошла в том числе и смертельная авария.

В Шебекинском округе на трассе Шебекино — Короча 60-летний водитель ВАЗа превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала в кювет. Автомобилист скончался на месте происшествия.

В Старооскольском горокруге в микрорайоне Рождественский ранним утром 19-летний водитель «Лады» наехал на 33-летнего мужчину. Пешеход получил травмы.

В Борисовке 58-летний водитель Skoda Octavia при обгоне столкнулся с трактором и врезался в опору ЛЭП. В аварии пострадала 47-летняя пассажирка иномарки.

В Корочанском районе на дороге М4 «Дон» — Заячье — Новая Слободка 27-летний водитель «Жигулей» выехал на встречку и врезался в ВАЗ под управлением 22-летней девушки. Пострадали оба водителя.

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