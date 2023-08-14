В ДТП в белгородском приграничье погиб водитель

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В УМВД по региону сообщили подробности нескольких ДТП, произошедших в Белгородской области 13 августа. Произошла в том числе и смертельная авария.
В Шебекинском округе на трассе Шебекино — Короча 60-летний водитель ВАЗа превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала в кювет. Автомобилист скончался на месте происшествия.
В Старооскольском горокруге в микрорайоне Рождественский ранним утром 19-летний водитель «Лады» наехал на 33-летнего мужчину. Пешеход получил травмы.
В Борисовке 58-летний водитель Skoda Octavia при обгоне столкнулся с трактором и врезался в опору ЛЭП. В аварии пострадала 47-летняя пассажирка иномарки.
В Корочанском районе на дороге М4 «Дон» — Заячье — Новая Слободка 27-летний водитель «Жигулей» выехал на встречку и врезался в ВАЗ под управлением 22-летней девушки. Пострадали оба водителя.