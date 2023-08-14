В Белгородской области открыли новый памп-трек

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Новый памп-трек открыли в Старом Осколе. Найти его можно в парке «Комсомольский». В день открытия состоялись первые соревнования с участием велосипедистов и самокатчиков. Помимо этого, для гостей организовали мастер-классы.
Построить памп-трек в Старом Осколе предложила молодёжь, занимающаяся экстремальными видами спорта. Ранее в городе не было площадок для комфортных и безопасных тренировок.
Примечательно, что спортсмены успели оценить новый памп-трек ещё до официального открытия. В начале июля рабочие разрешили молодёжи постепенно осваивать новое пространство для тренировок. По словам главы Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова, памп-трек уже стал центром притяжения.
Трассу оценили как юные спортсмены, так и экстремалы постарше. «Строительство памп-трека в нашем городе, на мой взгляд, большой рывок для развития велоспорта», - считает студент Никита Жиленков. Экстремальным фрирайдом он занимается уже шесть лет. Городское спортсообщество солидарно с Никитой и добавляет, что теперь в Старом Осколе можно проводить турниры по велоэкстриму.
Напомним, что памп-трек есть и в Белгороде. Согласно данным госзакупок, на его строительство потратили 1,3 млн рублей. В этом году на новом объекте впервые провели чемпионат и первенство по велоспорту.