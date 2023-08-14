В Белгородской области открыли новый памп-трек

Трассу оценили как юные спортсмены, так и экстремалы постарше. «Строительство памп-трека в нашем городе, на мой взгляд, большой рывок для развития велоспорта», - считает студент Никита Жиленков. Экстремальным фрирайдом он занимается уже шесть лет. Городское спортсообщество солидарно с Никитой и добавляет, что теперь в Старом Осколе можно проводить турниры по велоэкстриму.