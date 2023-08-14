В Белгороде появился новый 30-метровый тир

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
В лицее №9 завершается капитальный ремонт — выполняется внутренняя отделка помещений. После ремонта в школе появился стрелковый тир с галереей длиной 30 м.
Тир получился хороший, строители сделали всё очень качественно. Стоит отметить, что специалистам удалось грамотно совместить архитектурные стили старого корпуса — объекта культурного наследия — с основным.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Завершаются работы и в школе №11, на следующей неделе здесь начнут расставлять технику и проводить генеральную уборку.
Рассказал глава региона и о ремонте проблемной школы №7 Белгорода, где власти вынуждены были сменить подрядчика. Новая подрядная организация выполняет отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. К 1 сентября школа должна быть готова.