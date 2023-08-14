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В Белгороде появился новый 30-метровый тир

В Белгороде появился новый 30-метровый тир

14 августа 2023, 19:02
Фото: 1MI
Тир с 30-метровой стрелковой галереей оборудовали в здании лицея №9, который находится на Народном бульваре в центре Белгорода. Объект сегодня посетил губернатор Вячеслав Гладков.

В лицее №9 завершается капитальный ремонт — выполняется внутренняя отделка помещений. После ремонта в школе появился стрелковый тир с галереей длиной 30 м.

Тир получился хороший, строители сделали всё очень качественно. Стоит отметить, что специалистам удалось грамотно совместить архитектурные стили старого корпуса — объекта культурного наследия — с основным.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Завершаются работы и в школе №11, на следующей неделе здесь начнут расставлять технику и проводить генеральную уборку.

Рассказал глава региона и о ремонте проблемной школы №7 Белгорода, где власти вынуждены были сменить подрядчика. Новая подрядная организация выполняет отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. К 1 сентября школа должна быть готова.

В Белгороде наняли сразу двух подрядчиков для капремонта школы №7
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#Артем Черненко#Новости Белгорода#Спорт#Тир#Стрелковый тир#Белгород#Вячеслав Гладков
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