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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

У каждой школы в Белгородской области будет свой план обучения в этом году

Универсального подхода здесь нет: как будут учиться школы в Белгородской области

14 августа 2023, 08:23
Фото: Midjourney

У каждой школы в Белгородской области будет свой план обучения в этом году

Во время оперсовещания правительства региона министр образования Андрей Милёхин заявил, что у каждой школы в Белгородской области будет свой план обучения.
Сюжет
Школы

Как доложил губернатору его зам Андрей Милёхин, школы на удалении 20 километров от границы с Украиной полным ходом готовятся к новому учебному году с использованием форматов очного обучения. При этом в каждом учреждении будет свой способ подстроиться под сложившиеся условия СВО.

Я напомню, что универсального подхода здесь нет. У каждого объекта образования своё индивидуальное архитектурное лицо, которое определяет и формат, и расписание работы.
Андрей Милёхин

Возможны будут варианты обучения с очным форматом, с сочетанием очного и дистанционного, причём как для части обучающихся, так и для всех, а также с отдельным очным изучением некоторых выбранных предметов.

Чтобы родителям было проще подойти готовыми к 1 сентября, во всех школах проведут собрания, на которых объяснят, каким образом планируется построить процесс обучения в этом году. Таких школ с элементами очного образования — 164.

Также проведут собрания с директорами. Первая встреча с ними пройдёт сегодня на базе школы №50 в 14 часов.

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