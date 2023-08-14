Универсального подхода здесь нет: как будут учиться школы в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как доложил губернатору его зам Андрей Милёхин, школы на удалении 20 километров от границы с Украиной полным ходом готовятся к новому учебному году с использованием форматов очного обучения. При этом в каждом учреждении будет свой способ подстроиться под сложившиеся условия СВО.
Я напомню, что универсального подхода здесь нет. У каждого объекта образования своё индивидуальное архитектурное лицо, которое определяет и формат, и расписание работы.
Андрей Милёхин
Возможны будут варианты обучения с очным форматом, с сочетанием очного и дистанционного, причём как для части обучающихся, так и для всех, а также с отдельным очным изучением некоторых выбранных предметов.
Чтобы родителям было проще подойти готовыми к 1 сентября, во всех школах проведут собрания, на которых объяснят, каким образом планируется построить процесс обучения в этом году. Таких школ с элементами очного образования — 164.
Также проведут собрания с директорами. Первая встреча с ними пройдёт сегодня на базе школы №50 в 14 часов.