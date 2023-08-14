Универсального подхода здесь нет: как будут учиться школы в Белгородской области

Как доложил губернатору его зам Андрей Милёхин, школы на удалении 20 километров от границы с Украиной полным ходом готовятся к новому учебному году с использованием форматов очного обучения. При этом в каждом учреждении будет свой способ подстроиться под сложившиеся условия СВО.