Целитель Брацо, Моностон и другое наследие Валерия Сергачёва в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В правительство Белгородской области Валерий Сергачёв пришёл в 2011 году. До этого он работал в «ЭФКО». Сейчас компания по производству всяческих растительных жиров базируется в Воронеже: ранее Сергачёв был её акционером. После перехода во власть, по данным самого «ЭФКО», Сергачёв «перестал иметь какое-либо отношение к фирме».
Что известно о внутренней структуре этого предприятия? Одновременно и много, и мало. Например, в статье от 2006 года бывший редактор Forbes, ссылаясь на анонимного сотрудника компании, написал следующее:
В ЭФКО методы управления иногда излишне жестоки. В компании царят «культ личностей» и инстинктивный страх перед начальством. С одной стороны, суровый прессинг, всё всегда под колпаком — тотальная слежка, доносы.
Также в этой же статье под названием «Под прессом» утверждается, что изначально «ЭФКО» приходилось работать со своенравными и незаинтересованными в материальном благополучии «крестьянами». Чтобы обуздать так называемую народную массу, якобы было принято решение навести в организации спартанские порядки. Точнее, «скифские»:
В течение месяца «студент» живёт по военному распорядку: ложится в 10 вечера и встаёт в 6 утра, посещает интенсивный курс лекций по психологии и гуманитарным предметам и в обязательном порядке ходит в корпоративный музей скифской культуры, выполненный в виде традиционного скифского кургана с погребальной камерой.
В то же время компания «ЭФКО» всячески отрицает свою связь с какими-либо оккультными или саентологическими течениями. После скандала с книгой Евгения Савченко «Потрясение» в Telegram-канале предприятия от Сергачёва чуть ли не во всех смыслах открестились, а о саентологии написали следующее:
Если честно, настолько мало информированы про саентологию и саентологов, что даже затрудняемся поддержать разговор на эту тему.
Можно вспомнить и суд «ЭФКО» с блогером Михаилом Койновым. Поводом для иска стала статья «Белгородская область под гипнозом саентологов», опубликованная на сайте Bellive.ru. В материале сравнивалось внутреннее устройство компании с устройством тоталитарной секты. Суд обязал материалы удалить.
Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию АНО «Школа Менеджмента „БИРЮЧ“», ОАО «ЭФКО», ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» сведения содержащиеся в статье «Белгородская область под гипнозом саентологов», опубликованной на интернет-сайте «Реальный Белгород» и на аккаунте «Веlgогоd Live» интернет-сайта ВКонтакте в той мере в которой в ней содержатся сведения о странных поступках директора компании, ущемляющих права человека, и в части сравнения АНО «Школа Менеджмента „БИРЮЧ“» с хаббардистским центром.
решение Корочанского районного суда от 21 февраля 2018 года
Таким образом, однозначно утверждать о чём-либо в данном случае невозможно. Можно лишь выделить два факта: в правительство Сергачёв пришёл именно из «ЭФКО». И именно в «ЭФКО» после ухода с поста спикера облдумы отправилась работать его верная соратница Ольга Павлова. Впрочем, как принято говорить, «это уже совсем другая история». К которой, однако, нам ещё предстоит вернуться позже.
Тем временем религиозные изыскания Сергачёва только продолжались. Источники Бел.Ру сообщили, что в период нахождения у власти он построил в малонаселённом районе Псковской области культовый центр. В негоСергачёв приглашал людей, по его мнению, обладающих «сверхъестественными способностями».
Данное место якобы регулярно посещали чиновники белгородского правительства и ряд бизнесменов. Кроме того, по нашим данным, во время таких визитов проводились сеансы спиритизма.
Вероятно, именно об этом здании в Псковской области говорил Сергачёв во время суда по книге придуманного им автора Николая Моностона. Напомним, что по словам экс-депутата он каждый день по пять часов молится в ските, стремясь таким образом к Богу.
Очевидно, что такого рода «практики» нашли отклик в душе далеко не у всех. В первую очередь — у членов духовенства, то есть у представителей Белгородской и Старооскольской епархии.
В итоге это привело к конфликту между священнослужителями и светскими властями. Первые на всякого рода «сергачёвских» мероприятиях появляться практически перестали, а иногда они и вовсе оставляли негативные отзывы в СМИ. Вот, например, комментарий митрополита Иоанна о приезде в регион «целителя» Владимира Мегре:
То, что происходит у нас на Белгородчине… Может быть, есть какие-то силы, которые поддерживают эти направления, но я бы посоветовал так: если любите вы кедр звенящий, поезжайте туда, где они звенят. У нас кедры не звенят, звенят они на магаданских лесозаготовках, например… Эти выдумки и ложные пути поддерживаются людьми, склонными к неоязычеству. Может быть, эти люди занимают определённые посты, которые позволяют им и приглашать таких людей сюда, и организовывать различные мероприятия для них.
В регионе Мегре не прижился. Не так давно рабочие даже случайно (случайно ли?) переехали «Сад любви» под Прохоровкой. Примечательно, но ранее его высадили именно «анастасийцы», последователи Мегре. Подробнее о них мы уже писали ранее, в этот же раз предлагаем обратить внимание на ещё одного «целителя». Тем более, что на Белгородскую область он внимание, судя по всему, обращает по сей день. В особенности — на творчество бывшего губернатора Евгения Савченко.
«Целитель с лицом ангела», «хорватский младший брат» — как только ни называют Йосипа Грбавака. Но самый популярный его псевдоним — Брацо.
О хорватском аналоге Кашпировского снято множество биографических и не очень фильмов. В них молодые и немолодые люди в один голос утверждают, что Брацо — настоящий целитель, посланный на землю святой и ещё бог весть кто. Сам Брацо при этом лишь молчит и скромно улыбается, изредка появляясь в кадре.
Собственно, так проходят и его сеансы «лечения»: Брацо молча смотрит на собравшуюся толпу людей в течение тридцати минут. Всё. В это же время пришедшие «бьются в экстазе», улыбаются и даже рыдают. Последнее называют «очищением» — когда из организма выходит весь «негатив».
Примечательно, что в русском сегменте интернета об этом похожем на Боба из «Твин Пикса» «врачевателе» информации не так много. Видимо, в России хватает своих кудесников: в каждой деревне можно найти каких-нибудь матушку Аиду, старицу Агату и попа-расстригу с такими сверхспособностями, которым не то что Брацо — Джон Кофи из «Зелёной мили» позавидует. И, тем не менее, в необъятной хорватский «целитель» таки успел оставить своё наследие, и «наследил» он именно в Белгородской области.
Примечательно, что этот регион — первый, который решил посетить Брацо в России. Подробно на «целителе» останавливаться не будем: если интересно, можете посмотреть репортаж «Мира Белогорья», позаимствованный нами с канала «Брацо Видеос». Несмотря на то, что в ролике рассказывают о невероятной, улучшающей зрение энергии, в нём упоминаются вещи куда более реальные и не менее интересные.
Например, корреспондент заявляет, что «организационную и финансовую поддержку мероприятия оказала компания „ЭФКО“». Проходили сеансы в Белгороде, на площадке филармонии, в Прохоровке и в Алексеевке — «родине» «ЭФКО».
Также на сайте «Белгородских известий» утверждается, что «компания „ЭФКО“ оплачивает все расходы по его [Брацо] пребыванию в России, воспринимая этот визит как своего рода благотворительную акцию». А идея пригласить «целителя» в регион появилась после того, как «представители компании „ЭФКО“ из города Алексеевка» случайно попали на сеанс Брацо в Загребе.
Интересно, что в «ЭФКО» заявили, что Сергачёв не имеет к компании отношения после ухода во власть в 2011 году. Тем временем, приезд в Белгородскую область Брацо «ЭФКО» обеспечила в 2013-м.
Но не все белгородцы встретили визит Брацо с воодушевлением. Кто-то выходил на одиночные пикеты против «целителя», сетовал по поводу приезда хорвата и митрополит Иоанн. Так, священнослужитель заявил, что Брацо якобы был участником «натовских программ», а в регион его пригласили Евгений Савченко, Ольга Павлова и Елена Бондаренко.
Брацо действительно приглашал в регион сам Евгений Степанович, а когда он приезжал, то «работал» с сотрудниками администраций разных уровней. Их фактически насильно заставляли приходить на его представления. В то время как православные активисты, которые пытались противиться этому, проводили пикеты, и их арестовывали. Но потом Брацо поехал с «гастролями» в Санкт-Петербург, и там арестовали уже его самого — вместе с Павловой и Бондаренко.
митрополит Иоанн в интервью «Коммерсанту»
Забавно, но за творчеством Савченко Брацо, судя по всему, продолжает следить. Так, на главной странице его сайта располагается аудиокнига «The Upheveal». Или, переводя с английского, «Потрясение». Вспомнить, о чём в ней писалось, можно из отдельного цикла наших публикаций.
Упомянул митрополит и некий центр в Псковской области, где последователи Брацо периодически собирались.
Печально, что всю эту историю спонсировали люди, которые могли бы употребить деньги на реальную благотворительность и помощь нуждающимся.
митрополит Иоанн
И тут, возможно, митрополит имеет в виду один местный фонд.
Что нам известно о Сергие Радонежском? В первую очередь, он — православный святой, Игумен Русской церкви, основатель ряда монастырей, великий подвижник земли русской. И именно его имя выбрали для названия фонда, вероятно, участвовавшего в финансировании приездов Брацо в Белгородскую область.
Как стало известно Бел.Ру, деньги на гастроли «целителя» выделяли не только в «ЭФКО» (если это действительно правда, и «Мир Белогорья», гендиректором которого на тот момент была Елена Бондаренко, не врёт на этот счёт). Спонсором стал и некий «Фонд Сергия Радонежского».
Вероятно, Радонежский был выбран не просто так. И это несмотря на то, что, по словам Иоанна, у Сергачёва и его последователей к православной церкви отношение было негативное. Дело в том, что ранее Сергачёв утверждал, что общался со святым. Проходило общение путём «автоматического письма» под «лёгким гипнозом». Подробности «общения» можно узнать по ссылке.
Сайта у «фонда» нет, как и страниц в социальных сетях: узнать, чем занимаются его представители, из открытых источников невозможно.
Тем не менее, есть основания полагать, что занимался фонд в том числе и поддержкой деятельности подобного рода «целителей» в регионе. Интересно посмотреть на состав его учредителей:
Отметим, что в 2022 году фонд отчитался о чистых активах на 377 млн рублей. Гендиректор «Фонда» — Евгений Шауро. Известно, что он работал директором в институте региональной кадровой политики — десять лет. До марта 2021 года, после чего уволился: за месяц до того, как Ольга Павлова, Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко покинули свои посты в облдуме. Теперь же они и вовсе перестали быть депутатами.
В интервью «Коммерсанту» митрополит Иоанн обмолвился, что команда Сергачёва после отставки Савченко планировала руководить регионом через облдуму. Но не вышло, а теперь, судя по всему, не выйдет уже никогда.
Собеседники Бел.Ру высказывали мнение, что Сергачёв со своими сподвижниками хотел «пересидеть» губернатора Вячеслава Гладкова, надеясь, что рано или поздно «варяг» из Ставрополя продвинется дальше, в Москву.
Но специальная военная операция, скандал с признанной экстремистской книгой «Евангелие от Елизаветы» и публикация книги Савченко резко перемешали все карты. Сектантство и «целительство», судя по всему, наконец-то оставили Белгородскую область.
Что будет дальше? В будущее заглянуть невозможно. Хотя Сергачёв в суде заявлял, что он может: по его словам, в 2025 году настанет царство Моностона в России. Что ж, до этого события осталось два года. Посмотрим, оправдается ли прогноз бывшего замгубернатора региона.
Но что-то нам подсказывает, что нет.