Стало известно, когда восстановят пострадавший из-за взрыва БПЛА дом в Белгороде

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Согласно докладу заммэра Белгорода Василия Голикова, с учётом вчерашнего инцидента с беспилотником на Есенина, 9 в общий список повреждённых с начала СВО квартир добавились пять жилых помещений. После проведения экспертизы с членами лаборатории госуниверситета угрозы повреждения строительных конструкций выявлено не было. Соответствующий акт будет представлен на ознакомление жителям.
Что касается восстановления, то рабочие уже произвели замеры остекления на четырёх квартирах. Починить окна планируют к четвергу. Пока же стекло временно заменили плёнкой.
К концу недели планируют восстановить фасад дома в керамограните.
Также из-за вчерашнего взрыва на Есенина пострадали 16 автомобилей. Оценивать ущерб по этому направлению комиссия начнёт завтра.
Напомним, при взрыве многоэтажки никто не пострадал. После ЧП за медпомощью никто не обращался. Сам взрыв на Харгоре прозвучал в районе 17:30. Сразу после этого очевидцы стали публиковать фото последствий происшествия.