Стало известно, когда восстановят пострадавший из-за взрыва БПЛА дом в Белгороде

Согласно докладу заммэра Белгорода Василия Голикова, с учётом вчерашнего инцидента с беспилотником на Есенина, 9 в общий список повреждённых с начала СВО квартир добавились пять жилых помещений. После проведения экспертизы с членами лаборатории госуниверситета угрозы повреждения строительных конструкций выявлено не было. Соответствующий акт будет представлен на ознакомление жителям.