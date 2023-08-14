С белгородцами проведут родительские собрания по очному обучению в школах и детсадах

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Министр образования представил подробный график проведения встреч с родителями и с директорами школ, находящихся на удалении 20 км. от госграницы. Так, по словам чиновника, открытые встречи пройдут уже в течение этой недели. На эту субботу, 19 августа, с 10 утра до 21 вечера запланированы общие родительские собрания в школах и детских садах.
Уже сегодня в областном центре в 14:00 в школе №50 пройдёт встреча с 164 директорами школ. Представители минобразования обсудят вопросы формата обучения школьников. С 15 по 19 августа пройдут встречи с родителями с участием чиновников из местных администраций и минобразования.
Предполагается установить консультационные пункты во всех школах, которые готовятся к очному формату обучения. Так родители смогут получить достоверную информацию из первых уст, если их график не совпадёт с графиком проведения родительских собраний.
На эту субботу, 19 августа, с 10 утра до 21 вечера запланированы общие родительские собрания в школах и детских садах.