Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

С белгородцами проведут родительские собрания по очному обучению в школах и детсадах

С белгородцами проведут родительские собрания по очному обучению в школах и детсадах

14 августа 2023, 08:40
Фото: Midjourney
Об этом заявил замгубернатора и министр образования области Андрей Милёхин в ходе еженедельного оперативного совещания правительства региона.
Сюжет
Школы

Министр образования представил подробный график проведения встреч с родителями и с директорами школ, находящихся на удалении 20 км. от госграницы. Так, по словам чиновника, открытые встречи пройдут уже в течение этой недели. На эту субботу, 19 августа, с 10 утра до 21 вечера запланированы общие родительские собрания в школах и детских садах.

Уже сегодня в областном центре в 14:00 в школе №50 пройдёт встреча с 164 директорами школ. Представители минобразования обсудят вопросы формата обучения школьников. С 15 по 19 августа пройдут встречи с родителями с участием чиновников из местных администраций и минобразования.

Предполагается установить консультационные пункты во всех школах, которые готовятся к очному формату обучения. Так родители смогут получить достоверную информацию из первых уст, если их график не совпадёт с графиком проведения родительских собраний.

На эту субботу, 19 августа, с 10 утра до 21 вечера запланированы общие родительские собрания в школах и детских садах.

Универсального подхода здесь нет: как будут учиться школы в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородских педагогов просят подписать согласие на нахождение в школахДетей пустят в белгородские школы с письменного согласия родителей
#Родительские собрания#Очное обучение#Детские сады#Таисия Некрасова#Приграничье#Школы#Директор школы#Дети#Родители#Учебный год#Общество#Образование#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Андрей Милёхин
Подпишитесь
На окраине Белгорода ПВО сбила две воздушные цели
Сегодня, 10:20
Два человека пострадали, есть разрушения: последствия ЧП в Белгородской области
Сегодня, 09:30
Стали известны подробности состояния пострадавшей при взрыве в Белгороде девочки
Сегодня, 08:38
В Белгороде вновь громко: очевидцы сообщают о следах в небе
Сегодня, 09:51
«Новые люди» помогают белгородским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
Сегодня, 07:10