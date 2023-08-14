С белгородцами проведут родительские собрания по очному обучению в школах и детсадах

Министр образования представил подробный график проведения встреч с родителями и с директорами школ, находящихся на удалении 20 км. от госграницы. Так, по словам чиновника, открытые встречи пройдут уже в течение этой недели. На эту субботу, 19 августа, с 10 утра до 21 вечера запланированы общие родительские собрания в школах и детских садах.