Развалины вместо памятников архитектуры: о заброшенных белгородских храмах

Однако не все исторические достопримечательности района разрушены до неузнаваемости. В селе Пестуново находится «Крестовоздвиженский храм». Строили его почти 20 лет и открыли в 1897 году. Средства на возведение жертвовали люди. Кирпичи для кладки они изготавливали сами, вручную. Получилась она крепкой, не разрушилась со временем. В период функционирования храма его посещали жители близлежащих сёл и хуторов. Его территория насчитывала несколько десятин земли, при нём открывались школы, это было комплексное учреждение.