Развалины вместо памятников архитектуры: о заброшенных белгородских храмах

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Храмы и церкви — важные составляющие понимания того, как место выглядело раньше, исторические и архитектурные достопримечательности каждого края. Однако о значимости таких построек ответственные за сохранение культурного наследия органы порой забывают и оставляют их для дальнейшего разрушения природой и временем. Татьяна Дюмина посетила несколько сёл Корочанского района, чтобы оценить знаковые архитектурные объекты.
В селе Сетное Корочанского района находится «Косьмодамиановский храм». Построен он был в 1757 году. В интернете о нём теперь пишут не иначе как: «заброшенная церковь» или «бывшая церковь». Действительно, сейчас этот «покосившийся деревянный сарай» даже отдалённо не напоминает религиозную постройку. Железная кровля покрылась ржавчиной, начала отходить от стен, вокруг всё поросло сорняками, выросшими до крыши. Разрушающееся сооружение выкрасили в приглушённый зелёный цвет, сейчас его уже сложно выделить из окружающего ландшафта.
Внутри храма сохранились фрагменты старинных фресок, на которых отчётливо видны лики святых. Однако в данный момент увидеть их могут только смельчаки, которые не боятся зайти внутрь прохудившейся конструкции.
Наверное, реставрация исторического здания была бы слишком логичным решением этой проблемы. Несмотря на неуверенное состояние строения на стене рядом с входной дверью прикрепили железную табличку с надписью: «Выявленный объект культурного наследия Косьмадамиановский храм. Охраняется государством».
С приобретением таблички у постройки появился и особый статус. Теперь выходит, что сносить храм нельзя — объект культурного наследия, государством охраняется, а с другой стороны, на реставрацию выделять средства не нужно, табличку повесили — и достаточно?
Подобная «достопримечательность» есть и в селе Проходное. «Покровский храм» был открыт в конце 19-го века. Однако, в советское время его разрушили. До наших дней сохранились фотографии ещё целого храма.
Сейчас от былой постройки остались лишь толстые кирпичные стены основания. На месте дверей стоят проржавевшие железные ворота, выкрашенные в голубой цвет.
С обратной стороны здания ещё ярче видны следы его разрушения временем: кирпич осыпается, словно пыль. Кажется, природа уже начала процесс поглощения храма: деревья растут прямо внутри, из крыши выглядывают их кроны, со стен свисают корни.
Возле входа в когда-то действовавшее религиозное учреждение висит табличка — «Памятник архитектуры Покровский храм 1879 год Охраняется государством». Вокруг мирно гуляют куры хозяев соседних домов.
Недалеко от останков старого храма в 2008 году построили новую церковь «Покрова Пресвятой Богородицы». Деревянное сооружение с синей крышей ничем не выделяется из многочисленных подобных религиозных строений Белгородской области. Простой экстерьер без какого-либо декора, занавешенные жалюзи окна, крыша из металлочерепицы явно проигрывают внешнему виду оригинального храма конца 19-го века.
Однако не все исторические достопримечательности района разрушены до неузнаваемости. В селе Пестуново находится «Крестовоздвиженский храм». Строили его почти 20 лет и открыли в 1897 году. Средства на возведение жертвовали люди. Кирпичи для кладки они изготавливали сами, вручную. Получилась она крепкой, не разрушилась со временем. В период функционирования храма его посещали жители близлежащих сёл и хуторов. Его территория насчитывала несколько десятин земли, при нём открывались школы, это было комплексное учреждение.
Сохранился храм практически в первозданном виде. Построен он в стиле классицизм. На фасаде видны архитектурные элементы классической эпохи: арочные окна, фронтон, пилястры.
Крестовоздвиженский храм прошёл через многое. В Советское время, в 30-е годы, когда уничтожалось всё, связанное с религией, он прекратил своё функционирование. После этого здесь располагался военный госпиталь, ремонтная база сельскохозяйственной техники, дом культуры и библиотека. В 90-х годах его передали Русской Православной Церкви, восстановили и снова открыли для верующих, под его куполом проводились церемонии венчания.
В 2007 году в храме случился пожар, по официальной версии из-за неисправной проводки. Интерьер, отреставрированные предметы, в том числе и старинные иконы, которые пожертвовали местные жители, сгорели.
Интересно, что в отличие от двух предыдущих построек, которые теперь из себя представляют груды кирпича и дерева, табличка «Памятник архитектуры» или хотя бы «Выявленный объект культурного наследия Охраняется государством» на Крестовоздвиженском храме не висит. Кажется, в данный момент интерес к нему проявляют только голуби, занявшие место на люстре под куполом.
Выявлением, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия занимается управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области.
Стоит отметить, что исходя из публичных отчётов о деятельности органа, представленных на официальном сайте, вышеперечисленные задачи действительно выполняются организацией, однако, всё больше в городах области. В поселениях районов работа с историко-архитектурным наследием, к сожалению, всё ещё сводится к простому действию — установлению железной таблички с надписью «Охраняется государством».