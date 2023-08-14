Рабочие Корпорации ЖБК-1 получили федеральные и региональные награды в День строителя

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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На ней присутствовал заместитель губернатора Владимир Базаров.
«Все испытания, которые выпали на Белгородскую область, благодаря вам сильно сглаживаются и позволяют людям быстро вернуться к обычной мирной жизни. Мы продолжаем развиваться, огромное количество объектов ремонтируется, реконструируется, вводится, в том числе и в этом году. Восстанавливая то, что было разрушено, мы ещё и успеваем создавать новое. После вашей работы белгородцам остаются новые объекты, новое качество жизни», — сказал, обращаясь к работникам отрасли, Владимир Базаров.
Сотрудники корпорации ЖБК-1 получили награды разного уровня. Часть из них была вручена в актовом зале заводоуправления. Благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ получила заместитель генерального директора по работе с недвижимостью ООО СЗ «УК ЖБК-1» Ольга Чернова. Благодарственные письма губернатора Белгородской области были вручены плотнику ООО «Экострой» Алексею Агаркову, формовщику железобетонных изделий и конструкций АО «Завод ЖБК-1» Ивану Клушину, каменщику бригады каменщиков ООО «Доступный Дом ЖБК-1» Виктору Кудинову, начальнику строительного отдела ООО «Проектное управление ЖБК-1» Татьяне Лаврушиной, директору по строительному комплексу ООО СЗ «УК ЖБК-1» Дмитрию Малюте, электросварщику ручной сварки АО «Завод ЖБК-1» Сергею Слободчуку. Электромеханик АО «Завод ЖБК-1» Николай Попов был удостоен почётной грамоты администрации г. Белгорода.
Ещё восемь человек были отмечены благодарственными письмами Министерства строительства и транспорта Белгородской области. Благодарность администрации г. Белгорода получили девять сотрудников корпорации, почётные грамоты и благодарность Ассоциации «СРО „Строители Белгородской области“ — пять сотрудников, ЦК Профсоюза строителей России ко Дню строителя — четыре сотрудника.
Кроме того, в преддверии Дня строителя руководство корпорации ЖБК-1 ежегодно отмечает лучших работников за добросовестный труд, профессионализм и высокие показатели в работе. В этом году 48 сотрудников были занесены на общекорпоративную Доску почета и награждены дипломами. Почетной грамотой отмечены 49 человек, 19 работников получили благодарности. Доски почета цехов и дочерних предприятий пополнились именами 42 работников.
Генеральный директор Корпорации ЖБК-1 Александр Селиванов:
«Строители не просто возводят жилые дома, больницы, школы, стадионы, они вместе с новыми объектами дарят людям радость, надежду на лучшее будущее и уверенность в завтрашнем дне. Я уверен, что все, кто побывали в новой школе, построенной нашими строителями в мкр. Новосадовый, испытали подобные чувства. Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с этой созидательной профессией! С Днем строителя! Желаю здоровья, счастья, успехов, новых объектов и глубокого удовлетворения от результатов своего труда!»
В субботу, 12 августа, коллектив Корпорации ЖБК-1 отличным настроением, спортивными состязаниями и розыгрышем отметил День строителя в лесопарковой зоне Сосновка.