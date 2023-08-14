Рабочие Корпорации ЖБК-1 получили федеральные и региональные награды в День строителя

Кроме того, в преддверии Дня строителя руководство корпорации ЖБК-1 ежегодно отмечает лучших работников за добросовестный труд, профессионализм и высокие показатели в работе. В этом году 48 сотрудников были занесены на общекорпоративную Доску почета и награждены дипломами. Почетной грамотой отмечены 49 человек, 19 работников получили благодарности. Доски почета цехов и дочерних предприятий пополнились именами 42 работников.