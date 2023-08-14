Часть школ в Шебекинском округе готовят к очному обучению

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Во время прямого эфира главе Шебекинского округа пожаловались, что в Шебекино стало тяжело жить. Людмила написала:
«В родном городе после последних событий стало очень тяжело жить: работать нам негде, учиться нашим детям тоже негде».
Владимира Жданова удивило заявление местной жительницы. Он согласился, что Шебекино пока скорее всего оставят на дистанте. Тем не менее, чиновник предложил подождать и сообщил, что пять школ в округе предварительно готовят к открытию.
Давайте ещё подождём, время есть. В зависимости от оперативной обстановки будут приняты решения. Могу сразу сказать, что предварительно пять школ в округе планируют работать в очном режиме.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
В каких именно населённых пунктах у шебекинских детей есть шанс пойти в школу, Жданов не озвучил. Однозначно: у самых спокойных и отдалённых от границы.
Что касается работы в Шебекино и округе, её, по словам главы, полно: «Банк вакансий по городскому округу очень обширный». Чиновник порекомендовал изучить шебекинские паблики, там регулярно публикуются актуальные вакансии.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что очное обучение в шебекинских школах пока невозможно. Это связано с близостью к границе и дальностью полёта снарядов и мин.
UPD: Могут открыться семь шебекинских школ. Новую цифру озвучил губернатор. Об инициативе округа он рассказал во время прямого эфира. Окончательное решение будет зависеть от мнения родителей и обстановки.