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Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Часть школ в Шебекинском округе готовят к очному обучению

Часть школ в Шебекинском округе готовят к очному обучению

14 августа 2023, 15:49
Фото: Midjourney
О предварительном решении рассказал глава муниципалитета Владимир Жданов. Учреждения откроют, если будет позволять оперативная обстановка.
Сюжет
Школы

Во время прямого эфира главе Шебекинского округа пожаловались, что в Шебекино стало тяжело жить. Людмила написала:

«В родном городе после последних событий стало очень тяжело жить: работать нам негде, учиться нашим детям тоже негде».

Владимира Жданова удивило заявление местной жительницы. Он согласился, что Шебекино пока скорее всего оставят на дистанте. Тем не менее, чиновник предложил подождать и сообщил, что пять школ в округе предварительно готовят к открытию.

Давайте ещё подождём, время есть. В зависимости от оперативной обстановки будут приняты решения. Могу сразу сказать, что предварительно пять школ в округе планируют работать в очном режиме.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

В каких именно населённых пунктах у шебекинских детей есть шанс пойти в школу, Жданов не озвучил. Однозначно: у самых спокойных и отдалённых от границы.

Что касается работы в Шебекино и округе, её, по словам главы, полно: «Банк вакансий по городскому округу очень обширный». Чиновник порекомендовал изучить шебекинские паблики, там регулярно публикуются актуальные вакансии.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что очное обучение в шебекинских школах пока невозможно. Это связано с близостью к границе и дальностью полёта снарядов и мин.

UPD: Могут открыться семь шебекинских школ. Новую цифру озвучил губернатор. Об инициативе округа он рассказал во время прямого эфира. Окончательное решение будет зависеть от мнения родителей и обстановки.

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#Артем Черненко#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Школы#Образование#Дистанционка#Очное обучение#Подготовка школ
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