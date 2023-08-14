Путин осуществил мечту школьницы увидеть запуск «Луны-25»

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Президент России Владимир Путин исполнил мечту участницы заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», новгородской школьницы Дарьи Арсеньевой, увлекающейся космосом. В июле 2023 года прошло четвертое очное заседание Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» под председательством президента. Одна из его участниц — школьница из г. Старая Русса Новгородской области, двукратная победительница Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior Дарья Арсеньева рассказала главе государства о своем увлечении космосом. По решению президента 11 августа исполнилась ещё одна мечта школьницы: Даша впервые отправилась на космодром «Восточный» и своими глазами увидела запуск уникального космического аппарата «Луна-25» с логотипом пятилетия платформы «Россия — страна возможностей».
На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Дарья рассказала президенту Российской Федерации, что после участия в Национальной технологической олимпиады её стал интересовать космос, появилась мечта — увидеть космонавтов вживую и побывать на космодроме «Байконур». Спустя практически год после победы в олимпиаде школьницу пригласили в состав делегации от Новгородской области, которая полетела на «Байконур». Там Даша Арсеньева увидела космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также запуск ракеты «Союз-МС 22». Школьники передали копию берестяной грамоты на МКС, которую в космосе принял Олег Артемьев. В марте этого года космонавт посетил город Старая Русса, откуда родом Дарья.
11 августа 2023 года в Амурской области с космодрома «Восточный» состоялся запуск уникального космического аппарата «Луна-25», созданного корпорацией «Роскосмос». На космическом корабле нанесён логотип президентской платформы «Россия — страна возможностей», которой 22 мая 2023 года исполнилось 5 лет. Это стало одним из самых ярких и знаковых событий, которое ознаменовало первый юбилей президентской платформы и стало символом безграничных возможностей российских космических технологий.
Дарья Арсеньева, школьница из г. Старая Русса Новгородской области, двукратная победительница Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior, исполнила свою мечту и впервые отправилась на космодром «Восточный» и своими глазами увидела запуск уникального космического аппарата «Луна-25» с логотипом пятилетия платформы «Россия — страна возможностей». Во время поездки Дарья получила в подарок от главы государства тематические книги с автографами Владимира Путина и первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза, депутата Государственной Думы Валентины Терешковой, сертификат на индивидуальную экскурсию в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» им. С. П. Королева, мягкую игрушку — маскот госкорпорации «Роскосмос», шевроны, значки и рюкзак.