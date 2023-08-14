Путин осуществил мечту школьницы увидеть запуск «Луны-25»

На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Дарья рассказала президенту Российской Федерации, что после участия в Национальной технологической олимпиады её стал интересовать космос, появилась мечта — увидеть космонавтов вживую и побывать на космодроме «Байконур». Спустя практически год после победы в олимпиаде школьницу пригласили в состав делегации от Новгородской области, которая полетела на «Байконур». Там Даша Арсеньева увидела космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также запуск ракеты «Союз-МС 22». Школьники передали копию берестяной грамоты на МКС, которую в космосе принял Олег Артемьев. В марте этого года космонавт посетил город Старая Русса, откуда родом Дарья.