При взрыве в Белгороде ранен ребёнок, а Гладков вновь недоволен подчинёнными

Сообщалось, что возможны будут варианты обучения с очным форматом. Однако учёба может быть в сочетании очного и дистанционного обучения. Причём это могло быть доступно как для некоторых учащихся, так и для всех. Также очным могут сделать изучение отдельных предметов.