При взрыве в Белгороде ранен ребёнок, а Гладков вновь недоволен подчинёнными

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
14 августа стали известны подробности о состоянии юной белгородки, пострадавшей после атаки украинского беспилотника на улице Есенина. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что 10-летняя девочка получила ранения в результате происшествия. Накануне сообщалось, что никто не пострадал.
В момент ЧП школьница гуляла около дома. Родители девочки сами доставили её в приёмное отделение детской областной больницы. У пострадавшей обнаружили инородное тело в проекции правого локтевого сустава, зафиксировали множественные резаные раны голени, предплечья и стопы. Её состояние врачи оценили как удовлетворительное. Сообщалось, что ребёнка собирались прооперировать.
Утром 14 августа глава региона назвал официальную причину взрыва в Белгороде. Пострадавший из-за беспилотника дом проверили специалисты и обнаружили, что несущие конструкции не повреждены. Попадание дрона подтвердилось. Коммунальщики уже убрали отвалившуюся от фасада плитку. К восстановительным работам должны приступить уже сегодня.
Напомним, взрыв в областном центре произошёл вечером 13 августа. Пострадали квартиры, 16 машин и хозобъект.
Для всех школ Белгородской области разработают свой план обучения в этом году. Об этом в ходе оперсовещания правительства региона сообщил министр образования Андрей Милёхин. Он добавил, что школы, которые находятся дальше чем 20 км от границы, готовятся к новому учебному году с использованием форматов очного обучения.
По словам Милёхина, универсального подхода в этом случае нет. У каждого объекта образования своё индивидуальное архитектурное лицо, пояснил чиновник. Именно оно определит и формат, и расписание работы.
Сообщалось, что возможны будут варианты обучения с очным форматом. Однако учёба может быть в сочетании очного и дистанционного обучения. Причём это могло быть доступно как для некоторых учащихся, так и для всех. Также очным могут сделать изучение отдельных предметов.
Перед началом учебного года в школах проведут родительские собрания, чтобы белгородцы смогли разобраться, каким будет формат обучения. Также проведут собрания с директорами.
ФОК, который хотели построить в Белгороде, построят в Белгородском районе. Причиной стала работа мэрии, которая не устроила губернатора Вячеслава Гладкова.
Глава региона решил, что раз в администрации за неделю не придумали, где строить ФОК, то спорт городу не нужен. По словам Гладкова, предложений по площадке ему так и не поступило. Чиновники пытались объяснить ситуацию, но губернатор решил, что ФОК стоит отдать Белгородскому району.
Вячеслав Гладков поручил руководителю муниципалитета Владимиру Перцеву сделать в этом месте красивый парк с освещением, который будет радовать не только жителей Таврово.
Глава региона также добавил, что Белгород уделяет мало внимания спорту.