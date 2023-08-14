После взрыва под Белгородом пробило кровлю дома

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Стало известно о последствиях мощного взрыва, который слышали белгородцы. В результате работы ПВО упали обломки, которые пробили кровлю частного жилого дома.
Произошло это в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы.
Громко в Белгороде и Белгородском районе было после полудня. Спустя время губернатор подтвердил, что сработала система ПВО. Две воздушные цели сбили в районе села Пушкарное.
По информации Минобороны РФ, 14 августа ВСУ дважды пытались атаковать Белгородскую область беспилотниками. Произошло это около 12:15 и 12:45.