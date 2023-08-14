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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Последствия работы ПВО под Белгородом

После взрыва под Белгородом пробило кровлю дома

14 августа 2023, 11:40
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия работы ПВО под Белгородом
Последствия работы ПВО зафиксировали в Белгородском районе. Фото с места публикует губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Стало известно о последствиях мощного взрыва, который слышали белгородцы. В результате работы ПВО упали обломки, которые пробили кровлю частного жилого дома.

Произошло это в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы.

Громко в Белгороде и Белгородском районе было после полудня. Спустя время губернатор подтвердил, что сработала система ПВО. Две воздушные цели сбили в районе села Пушкарное.

По информации Минобороны РФ, 14 августа ВСУ дважды пытались атаковать Белгородскую область беспилотниками. Произошло это около 12:15 и 12:45.

Последствия работы ПВО под БелгородомПоследствия работы ПВО под Белгородом
Последствия работы ПВО под БелгородомПоследствия работы ПВО под Белгородом
Последствия работы ПВО под Белгородом
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Инна Рогова#Приграничье#Пво#Сбитый фрагмент#Крыша#Дом#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков
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