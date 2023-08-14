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Помощник президента сообщил о росте российской экономики во втором квартале

Помощник президента сообщил о росте российской экономики во втором квартале

14 августа 2023, 10:33
Фото: 1MI
Во втором квартале текущего года российская экономика продемонстрировала рост на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важные аспекты структурной трансформации экономики и курса рубля рассмотрел помощник президента Максим Орешкин.

Он отметил, что за последний год десятки компаний увеличили инвестиции в новые технологические решения, научные исследования, образование и обучение кадров. Эти тенденции поддержали как на государственном, так и на региональном уровнях. Такая динамика обещает значительный позитивный вклад в экономику в ближайшие годы, пишет ТАСС.

Эксперт отмечает завершение быстрой фазы восстановления экономики и предсказывает более устойчивый рост в диапазоне 2,0 — 2,5% в год. После дефицита в размере 2,1 трлн рублей в первом квартале 2023 года во втором квартале федеральный бюджет уже продемонстрировал дефицит в размере 0,3 трлн рублей. Ожидается, что к концу третьего квартала бюджет станет профицитным. Годовой бюджетный баланс ожидается в пределах планового уровня, составляющего 2,0% ВВП.

Положительную динамику поддерживает активный рост бюджетных доходов. Ненефтегазовые доходы во втором квартале выросли на 43,6% год к году, и в июле прирост составил 35,5%.

Баланс текущего счета во втором квартале существенно сократился и достиг $8,6 млрд, что способствовало ослаблению национальной валюты. Максим Орешкин считает, что в ближайшие месяцы текущий счет восстановится до уровней второго полугодия прошлого года. Этому способствует рост цен на основные экспортные товары: энергоносители, металлы и продовольствие.

Орешкин также подчеркивает, что ключевую роль в разгоне спроса сыграли кредитование компаний и населения. Однако он уверен, что Центральный банк обладает необходимыми инструментами для стабилизации ситуации и снижения темпов кредитования до устойчивых уровней в ближайшем будущем.

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