Помощник президента сообщил о росте российской экономики во втором квартале

Он отметил, что за последний год десятки компаний увеличили инвестиции в новые технологические решения, научные исследования, образование и обучение кадров. Эти тенденции поддержали как на государственном, так и на региональном уровнях. Такая динамика обещает значительный позитивный вклад в экономику в ближайшие годы, пишет ТАСС.