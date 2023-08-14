На ремонт улицы в Новой жизни в Белгороде потратят 82,8 млн рублей

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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В Белгороде отремонтируют улицу Семейную. Находится она в микрорайоне Новая жизнь. Согласно тексту госконтракта, работы планируют начать с момента подписания договора, а закончить — 30 июня 2024 года.
Подрядчик должен будет выполнить подготовительные и земляные работы, проложить дорожное полотно, переустановить сети электроснабжения, заняться переустройством водопровода, организовать ливневую и бытовую канализации, установить наружное освещение, а также выполнить благоустройство и озеленение. На всё это готовы потратить 82,8 млн рублей.
Гарантийный срок на все виды работ составляет не менее шести лет. Заявки от подрядчиков на выполнение ремонта по госконтракту принимаются до 21 августа текущего года.
Ранее сообщалось, что на проезд вдоль спортивного кластера по улице Белинского в Белгороде готовы потратить 1,5 млн рублей из средств городского бюджета.