Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

На ремонт улицы в Новой жизни в Белгороде потратят 82,8 млн рублей

На ремонт улицы в Новой жизни в Белгороде потратят 82,8 млн рублей

14 августа 2023, 11:00
Фото: 1MI
Речь идёт о ремонте улицы Семейной. Заказчиком работ выступает управление капитального строительства администрации Белгорода. Подрядчик ещё не выбран, проводится приём заявок. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.
Сюжет
Дороги

В Белгороде отремонтируют улицу Семейную. Находится она в микрорайоне Новая жизнь. Согласно тексту госконтракта, работы планируют начать с момента подписания договора, а закончить — 30 июня 2024 года.

Подрядчик должен будет выполнить подготовительные и земляные работы, проложить дорожное полотно, переустановить сети электроснабжения, заняться переустройством водопровода, организовать ливневую и бытовую канализации, установить наружное освещение, а также выполнить благоустройство и озеленение. На всё это готовы потратить 82,8 млн рублей.

Ремонт улицы Семейной в БелгородеРемонт улицы Семейной в Белгороде
Ремонт улицы Семейной в Белгороде
Фото: схема из документации госзакупки

Гарантийный срок на все виды работ составляет не менее шести лет. Заявки от подрядчиков на выполнение ремонта по госконтракту принимаются до 21 августа текущего года.

Ранее сообщалось, что на проезд вдоль спортивного кластера по улице Белинского в Белгороде готовы потратить 1,5 млн рублей из средств городского бюджета.

Проезд вдоль спортивного кластера в Белгороде отремонтируют за 1,5 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородском районе завершают ремонт участка дороги от трассы «Крым»На ремонт дороги в центре Белгорода потребовалось ещё 1,3 млн рублей
#Таисия Некрасова#Дороги#Ремонт дороги#Госзакупка#Госконтракт#Город#Новости Белгорода#Мэрия белгорода#Улица Семейная#Новая жизнь#Ремонт#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Целитель Брацо, Моностон и другое наследие Валерия Сергачёва в Белгородской области
Сегодня, 15:08
Белгородэнерго предупреждает о смертельной опасности нелегальных работ на объектах!
Сегодня, 14:12
Белгородцев удивило цветовое решение для плитки в подземке на «Родине»
Сегодня, 15:01
Рабочие Корпорации ЖБК-1 получили федеральные и региональные награды в День строителя
Сегодня, 14:58
Часть школ в Шебекинском округе готовят к очному обучению
Сегодня, 15:49
Развалины вместо памятников архитектуры: о заброшенных белгородских храмах
Сегодня, 16:08