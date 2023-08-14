На фоне отсутствия госконтроля в РФ возросло число происшествий в лифтах

В 2012 году лифты были исключены из категории «Опасные производственные объекты» (ОПО). В течение двух лет они не подвергались государственному контролю и проверкам. Однако после серии несчастных случаев и аварий часть полномочий была возвращена Ростехнадзору, а лифты снова были включены в категорию ОПО. Но контроль над обслуживающими и ремонтными организациями, а также экспертами, оценивающими состояние лифтового оборудования, оставался за пределами компетенции Ростехнадзора.