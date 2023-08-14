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На фоне отсутствия госконтроля в РФ возросло число происшествий в лифтах

На фоне отсутствия госконтроля в РФ возросло число происшествий в лифтах

14 августа 2023, 13:59
Фото: 1MI
Для многих россиян поездка на лифте сопровождается ощущением стресса. Ситуация за последние годы значительно ухудшилась, так как количество происшедших несчастных случаев на подъемных устройствах растет.

Согласно отчету Национального лифтового союза, в России за последние пять лет было зафиксировано более 330 несчастных случаев в лифтах, в которых погибли 129 человек, пишет 56orb.ru.

Для изменения этой тревожной динамики правительство приняло решение с 1 марта восстановить полномочия Ростехнадзора по контролю за безопасностью эксплуатации и содержанием опасных технических зданий и сооружений. Этот шаг предпринимается с целью восстановления системы надзора, которая была утрачена более десяти лет назад.

В 2012 году лифты были исключены из категории «Опасные производственные объекты» (ОПО). В течение двух лет они не подвергались государственному контролю и проверкам. Однако после серии несчастных случаев и аварий часть полномочий была возвращена Ростехнадзору, а лифты снова были включены в категорию ОПО. Но контроль над обслуживающими и ремонтными организациями, а также экспертами, оценивающими состояние лифтового оборудования, оставался за пределами компетенции Ростехнадзора.

Более того, в середине 2021 года полномочия Ростехнадзора были дополнительно ограничены. Ведомство утратило возможность следить за соблюдением правил и технических норм. Контроль за лифтами перешел на управляющие компании.

С начала марта 2023 года правительство приняло решение вернуть Ростехнадзору полномочия по обеспечению безопасности эксплуатации и содержания опасных технических зданий и сооружений, включая лифты и подъемные платформы для инвалидов. Специалисты подчеркнули важность перезапуска всей системы лифтового хозяйства. Эксперты также подтвердили, что обеспечение безопасности требует контроля на всех этапах, начиная от проектирования лифтового оборудования и его монтажа

Производители лифтов также осознают важность создания системы контроля за лифтовым оборудованием в стране. Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров подчеркнул, что существенное воздействие оказывает «осознание неизбежных последствий» для организаций, обслуживающих лифты.

Главное в этом процессе — обеспечить чувство защищенности при использовании лифтов. Цель новой системы контроля над лифтовым оборудованием заключается в том, чтобы подъемные устройства больше не вызывали страх, а воспринимались как надежные помощники, экономящие время и усилия.

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