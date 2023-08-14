На фоне отсутствия госконтроля в РФ возросло число происшествий в лифтах

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Согласно отчету Национального лифтового союза, в России за последние пять лет было зафиксировано более 330 несчастных случаев в лифтах, в которых погибли 129 человек, пишет 56orb.ru.
Для изменения этой тревожной динамики правительство приняло решение с 1 марта восстановить полномочия Ростехнадзора по контролю за безопасностью эксплуатации и содержанием опасных технических зданий и сооружений. Этот шаг предпринимается с целью восстановления системы надзора, которая была утрачена более десяти лет назад.
В 2012 году лифты были исключены из категории «Опасные производственные объекты» (ОПО). В течение двух лет они не подвергались государственному контролю и проверкам. Однако после серии несчастных случаев и аварий часть полномочий была возвращена Ростехнадзору, а лифты снова были включены в категорию ОПО. Но контроль над обслуживающими и ремонтными организациями, а также экспертами, оценивающими состояние лифтового оборудования, оставался за пределами компетенции Ростехнадзора.
Более того, в середине 2021 года полномочия Ростехнадзора были дополнительно ограничены. Ведомство утратило возможность следить за соблюдением правил и технических норм. Контроль за лифтами перешел на управляющие компании.
С начала марта 2023 года правительство приняло решение вернуть Ростехнадзору полномочия по обеспечению безопасности эксплуатации и содержания опасных технических зданий и сооружений, включая лифты и подъемные платформы для инвалидов. Специалисты подчеркнули важность перезапуска всей системы лифтового хозяйства. Эксперты также подтвердили, что обеспечение безопасности требует контроля на всех этапах, начиная от проектирования лифтового оборудования и его монтажа
Производители лифтов также осознают важность создания системы контроля за лифтовым оборудованием в стране. Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров подчеркнул, что существенное воздействие оказывает «осознание неизбежных последствий» для организаций, обслуживающих лифты.
Главное в этом процессе — обеспечить чувство защищенности при использовании лифтов. Цель новой системы контроля над лифтовым оборудованием заключается в том, чтобы подъемные устройства больше не вызывали страх, а воспринимались как надежные помощники, экономящие время и усилия.