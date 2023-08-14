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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Прямая линия по вопросам обучения в школах заработала в Белгородской области

Куда звонить белгородцам, чтобы узнать о формате обучения в своей школе?

14 августа 2023, 09:10
Фото: 1MI

Прямая линия по вопросам обучения в школах заработала в Белгородской области

Министр образования Андрей Милёхин рассказал, что задать свои вопросы о формате обучения в школах можно по телефону 122. Также для информирования проведут собрания с учителями.

Как сообщил замгубернатора Андрей Милёхин, совместно с минцифры региона были подготовлены операторы, готовые ответить на вопросы касательно обучения. Позвонить им можно по номеру 122.

Также будут организованы и консультационные пункты. Предполагается установить их во всех школах, которые готовятся к очному формату обучения. Так родители смогут получить достоверную информацию из первых уст, в случае если их график не совпадёт с графиком проведения родительских собраний.

Например, в субботу 19 августа с 10 до 21 часов можно будет подойти на общее родительское собрание во всех школах и узнать ответы на интересующие вопросы.

Собрания, на которых объяснят, каким образом планируется построить процесс обучения в этом году, проведут во всех школах на расстоянии от 20 километров от границы с Украиной. Таких школ в регионе — 164.

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#Образование#Белгородская область#Андрей Милёхин#Учителя#Операторы#112#Общество#Артем Черненко
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