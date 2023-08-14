Куда звонить белгородцам, чтобы узнать о формате обучения в своей школе?

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Как сообщил замгубернатора Андрей Милёхин, совместно с минцифры региона были подготовлены операторы, готовые ответить на вопросы касательно обучения. Позвонить им можно по номеру 122.
Также будут организованы и консультационные пункты. Предполагается установить их во всех школах, которые готовятся к очному формату обучения. Так родители смогут получить достоверную информацию из первых уст, в случае если их график не совпадёт с графиком проведения родительских собраний.
Например, в субботу 19 августа с 10 до 21 часов можно будет подойти на общее родительское собрание во всех школах и узнать ответы на интересующие вопросы.
Собрания, на которых объяснят, каким образом планируется построить процесс обучения в этом году, проведут во всех школах на расстоянии от 20 километров от границы с Украиной. Таких школ в регионе — 164.