Короча в Белгородской области взяла шефство над кораблём Черноморского флота

«Документ предполагает тесное взаимодействие по вопросам сотрудничества между сторонами: осуществление подбора кандидатов из числа жителей нашего [Корочанского — прим. ред.] района для прохождения военной службы по контракту на корабле „Георгий Курбатов“, проведение совместных мероприятий, развитие шефских связей, взаимодействие в организации военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи и многое другое», — уточнил Николай Нестеров. По его словам, документ был подписан в Севастополе.