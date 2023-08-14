Короча в Белгородской области взяла шефство над кораблём Черноморского флота

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
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Updated Сегодня, 13:59
Корочанский район взял шефство над кораблём Черноморского флота «Георгий Курбатов». Документ подписал глава муниципалитета Николай Нестеров.
«Георгий Курбатов» — новейший корабль противоминной обороны ближней морской зоны, у него самый большой в мире композитный корпус. Корабль способен обнаруживать мину в воде и в морском грунте, не входя в опасную зону, сообщили в облдуме.
«Документ предполагает тесное взаимодействие по вопросам сотрудничества между сторонами: осуществление подбора кандидатов из числа жителей нашего [Корочанского — прим. ред.] района для прохождения военной службы по контракту на корабле „Георгий Курбатов“, проведение совместных мероприятий, развитие шефских связей, взаимодействие в организации военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи и многое другое», — уточнил Николай Нестеров. По его словам, документ был подписан в Севастополе.
Напомним, что в январе 2021 года ракетный корабль «Грайворон» пополнил Военно-морской флот РФ. Само судно небольшое — 75 метров в длину и 11 в ширину. Построили его на верфи в Зеленодольске.
Летом 2022 года мэрия Белгорода подписала договор о сотрудничестве с экипажем одноимённой подлодки. Для подписания документа экс-мэр Антон Иванов отправлялся в Северодвинск.
А в апреле 2023 года подлодка «Старый Оскол» провела электронные пуски ракет в Чёрном море. Стрельба выполнялась условно. Добавим, что подводная лодка стала третьей субмариной проекта 636.3, построенной для Черноморского флота.