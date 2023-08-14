Компания «БАС» представила на «Архипелаге-2023» деловую игру по эксплуатации дронов

Гендиректор ООО «Беспилотные авиационные системы» также объяснил, в чем состоит суть новой разработки. Игра продемонстрировала представителям регионов, что способов применения гражданских БПЛА существует намного больше, чем кажется на первый взгляд. Он пояснил, что в большинстве экономических моделей дрон должен ежедневно находиться в воздухе от 5-6 часов. Таким образом, если данное правило не выполняется, БПЛА переносится в поле нерентабельности. Во время игры становится ясно, что рентабельнее: арендовать дрон, взять его в лизинг или приобрести в собственность. То есть игра является по сути справочником сценариев по экономически оправданной эксплуатации беспилотников в легкоусвояемом формате.