Компания «БАС» представила на «Архипелаге-2023» деловую игру по эксплуатации дронов

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 07:58
О методиках обучения и работы 400 представителей из 50 регионов России, ставших участниками этой деловой игры, и о том, по каким причинам она стала катализатором развития БАС в субъектах федерации, рассказал генеральный директор ООО «Беспилотные авиационные системы» Алексей Варятченко в интервью изданию «Новые Известия», пишет atas.info.
Глава ООО «БАС» отметил, что в России задача по модернизации отрасли БПЛА была поставлена на правительственном уровне, и рассказал о подготовке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Кроме того, он сообщил, что куратором ряда федеральных проектов является Минпромторг.
Компания «Беспилотные авиационные системы», созданная «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК), крупнейшей системообразующей организацией российской экономики, и Фондом поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), является первым в России оператором БПЛА с государственным участием. Уникальный проект объединил экспертное сообщество и обозначил целью своей работы расширение флота беспилотной авиации Российской Федерации и разработку инструментов для его продвижения на рынке, в частности, лизинговых механизмов. В ходе экспертных исследований выяснилось, что для различных российских регионов характерен разный уровень восприятия возможностей применения беспилотников. В процессе поиска методов, которыми можно наглядно донести до аудитории информацию о возможностях дронов и продемонстрировать, какие потребности могут быть закрыты с их помощью, была создана онлайн-игра по формированию сценария применения беспилотников. Ее разработка совместно со специалистами ГТЛК закончилась непосредственно перед «Архипелагом».
Гендиректор ООО «Беспилотные авиационные системы» также объяснил, в чем состоит суть новой разработки. Игра продемонстрировала представителям регионов, что способов применения гражданских БПЛА существует намного больше, чем кажется на первый взгляд. Он пояснил, что в большинстве экономических моделей дрон должен ежедневно находиться в воздухе от 5-6 часов. Таким образом, если данное правило не выполняется, БПЛА переносится в поле нерентабельности. Во время игры становится ясно, что рентабельнее: арендовать дрон, взять его в лизинг или приобрести в собственность. То есть игра является по сути справочником сценариев по экономически оправданной эксплуатации беспилотников в легкоусвояемом формате.
Игра состоит из двух этапов. На первом этапе участники работают с бланками, определяя свои потребности. Это теоретическая часть. Затем, когда участники уже разобрались, что представляет собой рынок БПЛА и его услуги, они переходят в онлайн-этап, во время прохождения которого решаются практические задачи. Финальное задание представляет собой работу над своим региональным проектом с реальными показателями.
С помощью игры можно решать и другие конкретные задачи, актуальные для каждого из субъектов Федерации. В ходе игры участникам предлагается выполнить три типовых задания. Первое — осуществление мониторинга лесохозяйства (к примеру, случаи природных возгораний, подсчет числа голов диких животных), второе — грузовые перевозки и доставка, третье — сельскохозяйственная деятельность (в частности, случай с химической обработкой территории от насекомых-вредителей). Во время игры участники получают навыки расчета площади лесов и длины маршрутов, весового ограничения грузов и другие полезные знания.
В соответствии с результатами защиты программ, разработанных во время игры, жюри назвали регионы-победители и обладателя Гран-при. Оценка работы команд производилась в комплексном формате — учитывался целый ряд качеств, знаний и навыков региональных команд. В частности, было учтено то, насколько доходчивой и точной была подача информации о потребностях, насколько концептуально и четко формулировались задачи, а также то, осуществима ли реализация проекта на практике, то есть подача, суть, исполнение.
Работу участников игры оценивали две команды жюри. Первое жюри было сформировано из представителей ГТЛК, НТИ, компаний-производителей, ассоциации «Аэронекст» и двух специалистов ООО «БАС». Это эксперты, работающие в данной сфере в течение длительного времени. Во вторую команду жюри, созданную на месте, вошли непосредственно участники региональных команд, которые и отвечали за выбор победителя в номинации Гран-при — им стала Республика Башкортостан. По оценкам первого жюри экспертов победили: Республика Саха, занявшая I место, Санкт-Петербург и Псковская область.