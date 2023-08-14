Когда школы Белгорода начнут обклеивать бронеплёнкой?

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Через неделю первая партия плёнки придёт, и мы будем её наклеивать в школах, как мы и говорили, и в детских садах в тех муниципальных образованиях, которые являются приграничными и удалены не менее чем на 20 км от государственной границы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, бронеплёнку для школ и детских садов Белгородской области изготовили в Китае. Предполагается, что она защитит детей и помещения образовательных учреждений от осколков стекла в случае обстрела ВСУ.