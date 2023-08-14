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Вячеслав Гладков сообщил сроки поставки бронеплёнки для школ Белгорода

Когда школы Белгорода начнут обклеивать бронеплёнкой?

14 августа 2023, 17:35
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков сообщил сроки поставки бронеплёнки для школ Белгорода

14 августа губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова спросили, когда же окна школ областного центра начнут оклеивать ударопрочной плёнкой. Ответ он озвучил в ходе вечернего прямого эфира.
Сюжет
Школы
Через неделю первая партия плёнки придёт, и мы будем её наклеивать в школах, как мы и говорили, и в детских садах в тех муниципальных образованиях, которые являются приграничными и удалены не менее чем на 20 км от государственной границы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, бронеплёнку для школ и детских садов Белгородской области изготовили в Китае. Предполагается, что она защитит детей и помещения образовательных учреждений от осколков стекла в случае обстрела ВСУ.

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#Артем Черненко#Бронеплёнка#Ударопрочная плёнка#Безопасность#Школы#Детсады#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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