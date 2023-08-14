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300 человек могут остаться без работы в Курске после сильного потопа

«Идёт ко дну»: курский бизнес страдает из-за потопа после ливней

14 августа 2023, 08:57
Фото: «Курские известия»

300 человек могут остаться без работы в Курске после сильного потопа

Уже третью неделю вода не уходит из офисов и цехов во 2-м Литовском переулке. Городские ливнёвки забиты, но власти отказываются их чистить. Без работы могут остаться 300 человек, пишут «Курские известия».

Курским предпринимателям пришлось тяжело из-за воды. В столице соседнего региона после ливней затопило офисы во 2-м Литовском переулке. Вот уже три недели вода оттуда не уходит. Городские ливнёвки забиты, но местные власти отказываются их чистить.

Сотрудникам приходится на резиновых лодках вывозить имущество. Из-за этой ситуации без работы могут остаться порядка 300 человек из 30 организаций. Малый бизнес рискует «пойти ко дну».

Как пишет издание, промзона превратилась в водоём. Там даже появилась картонная фигура Митча Бьюкенена из фильма «Спасатели Малибу».

«Знаете, это мы уже от безысходности, чтобы хоть какое-то чувство юмора было. Тем более на берегу такого водоёма. Кроме спасателей Малибу, нам уже вряд ли кто-то поможет», — поделился автор перформанса Дмитрий.

Мелкую технику и прочие ценности вывезти удалось, однако сильно пострадали дорогостоящие станки. Некоторые бизнесмены делали на своих объектах ремонт, однако их усилия уже пошли насмарку. В некоторые помещения даже нельзя зайти из-за уровня воды.

Просто откачать воду не поможет. Предприниматели обращались в различные инстанции, но безрезультатно. После того, как бизнесмены посчитают убытки, они направят многомиллионные иски к мэрии на возмещение ущерба. Также они обратились в прокуратуру.

Видео: "Курские известия"
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