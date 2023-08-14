Хлеб за брюхом не ходит: Гладков раскритиковал власти Белгорода за работу по ФОКу

По словам главы региона, горадминистрации была дана неделя на выбор места для ФОКа. Заммэра Василий Голиков попытался объяснить, что проект у них готов, но губернатор чиновника перебил. Гладков заявил, что работает каждый день с шести утра, а информацию по этому поводу ему в итоге не предоставили.