Хлеб за брюхом не ходит: Гладков раскритиковал власти Белгорода за работу по ФОКу

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
На этот год в регионе удалось «довести» до согласования один объект — быстровозводимый ФОК. Изначально решение рассматривалось по Белгороду, но предложений по площадке губернатору Вячеславу Гладкову от мэрии так и не поступило.
Если Белгород не находит площадку, если ему ФОК не нужен, если ему не нужно развитие спорта, то давайте отдадим тем, кому он нужен. Есть такая поговорка: «Хлеб за брюхом не ходит».
Вячеслав Гладков
По словам главы региона, горадминистрации была дана неделя на выбор места для ФОКа. Заммэра Василий Голиков попытался объяснить, что проект у них готов, но губернатор чиновника перебил. Гладков заявил, что работает каждый день с шести утра, а информацию по этому поводу ему в итоге не предоставили.
Я фиксирую, что спорт Белгороду неинтересен. Я фиксирую, что спорт развивается там только за счёт госучреждений в собственности правительства области. Поэтому не будем бегать за Белгородом, будем строить там, где вышел с предложением Белгородский район. Пусть люди знают: администрации Белгорода спортивные объекты не нужны, у них всё есть.
Вячеслав Гладков
В итоге строительство ФОКа привязали к Белгородскому району. Гладков поставил перед главой Владимиром Перцевым задачу сделать в том месте красивый парк с освещением, который будет радовать не только жителей Таврово. «Будет замечательный проект», — подытожил губернатор.
Позже Гладков посетовал на то, что областная столица уделяет мало внимания спорту. Так, во всех соревнованиях Белгород всегда отстаёт, и «это позор».