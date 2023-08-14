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оперсовещание правительства региона

Хлеб за брюхом не ходит: Гладков раскритиковал власти Белгорода за работу по ФОКу

14 августа 2023, 08:07
оперсовещание правительства региона

Планируемый в Белгороде ФОК из-за работы мэрии построят в Белгородском районе

Губернатор Вячеслав Гладков во время оперсовещания сделал вывод, что если за неделю в мэрии Белгорода ему не предложили место для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа), то спорт мэрии не нужен.

На этот год в регионе удалось «довести» до согласования один объект — быстровозводимый ФОК. Изначально решение рассматривалось по Белгороду, но предложений по площадке губернатору Вячеславу Гладкову от мэрии так и не поступило.

Если Белгород не находит площадку, если ему ФОК не нужен, если ему не нужно развитие спорта, то давайте отдадим тем, кому он нужен. Есть такая поговорка: «Хлеб за брюхом не ходит».
Вячеслав Гладков

По словам главы региона, горадминистрации была дана неделя на выбор места для ФОКа. Заммэра Василий Голиков попытался объяснить, что проект у них готов, но губернатор чиновника перебил. Гладков заявил, что работает каждый день с шести утра, а информацию по этому поводу ему в итоге не предоставили.

Я фиксирую, что спорт Белгороду неинтересен. Я фиксирую, что спорт развивается там только за счёт госучреждений в собственности правительства области. Поэтому не будем бегать за Белгородом, будем строить там, где вышел с предложением Белгородский район. Пусть люди знают: администрации Белгорода спортивные объекты не нужны, у них всё есть.
Вячеслав Гладков

В итоге строительство ФОКа привязали к Белгородскому району. Гладков поставил перед главой Владимиром Перцевым задачу сделать в том месте красивый парк с освещением, который будет радовать не только жителей Таврово. «Будет замечательный проект», — подытожил губернатор.

Позже Гладков посетовал на то, что областная столица уделяет мало внимания спорту. Так, во всех соревнованиях Белгород всегда отстаёт, и «это позор».

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