Филармонию и город-крепость: что покажут белгородцы партнёрам по туризму из Запорожья

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Центр туризма и гостеприимства Белгородской области ищет организатора информационного тура по региону для делегации из Запорожской области. На эти цели готовы потратить 270 тыс. рублей. Исполнителя определят 21 августа.
Тур продлится три дня. Показать гостям планируют филармонию, Белгородский Арбат, парк Победы, КЦ «Октябрь» в Белгороде.
На следующий день делегацию отправят в Губкинский горокруг. Там гости посетят музей КМА и Лебединский ГОК. Затем запланирована поездка в Новооскольский округ, где пройдёт сплав по реке.
На третий день делегацию отвезут в город-крепость Яблонов, а затем — к Звоннице в Прохоровском районе.
Ранее сообщалось, что Белгородская область будет сотрудничать с Запорожской в сфере туризма. Подписание соглашения состоялось на международной туристической выставке «Интурмаркет» в марте.