Депутата ГД Слуцкого зарегистрировали как кандидата в депутаты в горсовет Белгорода

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Депутата Госдумы и по совместительству руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты белгородского горсовета седьмого созыва. Соответствующая информация появилась на сайте избиркома.
Подобные случаи, напомним, в регионе уже были. В 2020 году в качестве кандидата в Белгородскую облдуму регистрировался Владимир Жириновский. Тогда он отказался от своего мандата.
Ранее сообщалось, что выборы депутатов в горсовет Белгорода нового созыва пройдут 10 сентября. Дело в том, что в сентябре истекает срок полномочий депутатов горсовета шестого созыва. Решение о назначении выборов уже принято. Средства на их проведение выделят из городского бюджета.