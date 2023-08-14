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Депутата ГД Слуцкого зарегистрировали как кандидата в депутаты в горсовет Белгорода

Депутата ГД Слуцкого зарегистрировали как кандидата в депутаты в горсовет Белгорода

14 августа 2023, 13:31
Фото: 1MI
На выборы в белгородский горсовет седьмого созыва зарегистрировали депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Депутата Госдумы и по совместительству руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты белгородского горсовета седьмого созыва. Соответствующая информация появилась на сайте избиркома.

Подобные случаи, напомним, в регионе уже были. В 2020 году в качестве кандидата в Белгородскую облдуму регистрировался Владимир Жириновский. Тогда он отказался от своего мандата.

Ранее сообщалось, что выборы депутатов в горсовет Белгорода нового созыва пройдут 10 сентября. Дело в том, что в сентябре истекает срок полномочий депутатов горсовета шестого созыва. Решение о назначении выборов уже принято. Средства на их проведение выделят из городского бюджета.

Выборы депутатов горсовета Белгорода нового созыва пройдут 10 сентября
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Леонид Слуцкий#Владимир Жириновский#Депутаты#Горсовет#Выборы#Цик#Политика
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