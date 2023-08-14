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Проблемы на мусорном полигоне в Шебекино могут усилиться

«Дальше будет хуже»: стали известны причины возгорания на шебекинской свалке

14 августа 2023, 07:58
Фото: 1MI

Проблемы на мусорном полигоне в Шебекино могут усилиться

В ходе обследования полигона выяснилось, что площадь возгорания достигает до 10-12 Га. Если сейчас не принять меры, ситуация усугубится. Об этом сообщила замгубернатора Юлия Щедрина в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области.
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Мусор

Как сообщила чиновница, шебекинский полигон образован в 1994 году и заполнен на 60%, его до сих пор эксплуатирует компания «Коммунальная служба сервиса». Площадь возгорания составляет порядка 10-12 га, происходит сплошное тление. Причинами возгораний стали не только прилёты, но и плохая эксплуатация объекта. Например, на полигоне не производилась качественная пересыпка грунта.

Решить эту проблему замгубернатора предложила следующим образом:

Изолировать места захоронения путём засыпания грунтом и глиной, чтобы полностью исключить доступ кислорода к очагам возгорания. В дальнейшем необходимо предусмотреть запас грунта и проект рекультивации, установить газоотводные трубы дренажных систем,

— пояснила Юлия Щедрина.

Фото: Скриншот с еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области

После доклада замгубернатора слово взял глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Он пояснил, что сейчас весь бытовой мусор свозится в Корочу, а на полигоне складируется лишь строительные отходы. Однако ранее глава муниципалитета сообщал, что свалка не эксплуатируется вовсе. На решение проблемы Жданов просит выделить 14 млн рублей и дать 14-15 дней на просыпку грунтом техникой, а также включить полигон в территориальную схему.

Вячеслав Гладков поручил подготовить протокол мероприятий под контролем Юлии Щедриной. Предварительно срок реализации назначен до 1 ноября текущего года.

«Проблем больше, чем от обстрелов». Гладков — о горящей под Шебекино свалке
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