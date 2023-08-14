«Дальше будет хуже»: стали известны причины возгорания на шебекинской свалке

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Как сообщила чиновница, шебекинский полигон образован в 1994 году и заполнен на 60%, его до сих пор эксплуатирует компания «Коммунальная служба сервиса». Площадь возгорания составляет порядка 10-12 га, происходит сплошное тление. Причинами возгораний стали не только прилёты, но и плохая эксплуатация объекта. Например, на полигоне не производилась качественная пересыпка грунта.
Решить эту проблему замгубернатора предложила следующим образом:
Изолировать места захоронения путём засыпания грунтом и глиной, чтобы полностью исключить доступ кислорода к очагам возгорания. В дальнейшем необходимо предусмотреть запас грунта и проект рекультивации, установить газоотводные трубы дренажных систем,
— пояснила Юлия Щедрина.
После доклада замгубернатора слово взял глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Он пояснил, что сейчас весь бытовой мусор свозится в Корочу, а на полигоне складируется лишь строительные отходы. Однако ранее глава муниципалитета сообщал, что свалка не эксплуатируется вовсе. На решение проблемы Жданов просит выделить 14 млн рублей и дать 14-15 дней на просыпку грунтом техникой, а также включить полигон в территориальную схему.
Вячеслав Гладков поручил подготовить протокол мероприятий под контролем Юлии Щедриной. Предварительно срок реализации назначен до 1 ноября текущего года.