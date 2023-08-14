«Дальше будет хуже»: стали известны причины возгорания на шебекинской свалке

После доклада замгубернатора слово взял глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Он пояснил, что сейчас весь бытовой мусор свозится в Корочу, а на полигоне складируется лишь строительные отходы. Однако ранее глава муниципалитета сообщал, что свалка не эксплуатируется вовсе. На решение проблемы Жданов просит выделить 14 млн рублей и дать 14-15 дней на просыпку грунтом техникой, а также включить полигон в территориальную схему.