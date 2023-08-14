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Четыре человека погибли на воде в Белгородской области за неделю

Четыре человека погибли на воде в Белгородской области за неделю

14 августа 2023, 12:54
Фото: 1MI
Погибли двое мужчин, девушка и ребёнок. Происшествия случились в Старооскольском и Шебекинском горокругах, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
Вода

Четверо белгородцев на прошедшей неделе утонули в водоёмах. Среди погибших — двое мужчин, девушка и ребёнок. Зафиксировали происшествия в Шебекинском и Старооскольском горокругах.

Первый случай зарегистрировали 8 августа в селе Незнамово Старооскольского округа. Из реки Убля вытащили тело мужчины 1988 года рождения. Его обнаружили в месте, не оборудованном для купания.

В этот же день в Шебекино на пляже у реки Нежеголь произошла ещё одна трагедия. Тогда пропал ребёнок. Вскоре водолазы вытащили его тело со дна реки.

12 августа из Сорокинского водохранилища под Старым Осколом вытащили тело мужчины 1991 года рождения. Тогда же стало известно о происшествии на Старооскольском водохранилище. Компания каталась на плавающей беседке в 200 метрах от берега. Трое мужчин и девушка спрыгнули в воду. Мужчин вытащил очевидец происшествия. Девушку спасти не удалось.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Старооскольский горокруг#Вода#Происшествия#МЧС#Река#Водохранилище
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