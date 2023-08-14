Четыре человека погибли на воде в Белгородской области за неделю

12 августа из Сорокинского водохранилища под Старым Осколом вытащили тело мужчины 1991 года рождения. Тогда же стало известно о происшествии на Старооскольском водохранилище. Компания каталась на плавающей беседке в 200 метрах от берега. Трое мужчин и девушка спрыгнули в воду. Мужчин вытащил очевидец происшествия. Девушку спасти не удалось.