Более 3,2 млрд рублей потратили на выплаты белгородцам из приграничья

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Так, с 8 июня начались выплаты в размере 50 и 10 тысяч рублей жителям Шебекинского, Грайворонского, Валуйского горокоругов, а также Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов. Из областных внебюджетных источников были организованы выплаты гражданам, не имеющих прописку, но проживающих в обстреливаемых пунктах.
60 973 человека получили выплату в 10 тысяч, а 53 346 жителей региона получили выплаты в 50 тысяч рублей. Сейчас оказание материальной помощи на финальном этапе, предполагается, что белгородцы продолжат обращаться, но не в массовом порядке. Всего на счёта белгородцев перечислено 3 млрд. 277 млн рублей, сообщила министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова.
Порядка 2188 шебекинцев подтвердили своё проживание в обстреливаемых пунктах и получили полагаемые выплаты, сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Комиссия, отвечающая за выплаты материальной помощи, провела 11 заседаний, на ней присутствовали сотрудники прокуратуры, представители общественных организаций, здравоохранения и администраций муниципалитетов.
Ранее сообщалось, что с 10 августа приём документов на получение выплат по фактическому проживанию в Шебекинском горокруге прекратился. Шебекинцы удивились, однако глава горокруга пояснил, что проводится работа по завершению процесса перечисления выплат тем жителям, чьи заявления комиссия ранее рассмотрела.