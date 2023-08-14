Более 3,2 млрд рублей потратили на выплаты белгородцам из приграничья

60 973 человека получили выплату в 10 тысяч, а 53 346 жителей региона получили выплаты в 50 тысяч рублей. Сейчас оказание материальной помощи на финальном этапе, предполагается, что белгородцы продолжат обращаться, но не в массовом порядке. Всего на счёта белгородцев перечислено 3 млрд. 277 млн рублей, сообщила министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова.