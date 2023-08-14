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Более 3,2 млрд рублей потратили на выплаты белгородцам из приграничья

Более 3,2 млрд рублей потратили на выплаты белгородцам из приграничья

14 августа 2023, 15:28
Фото: 1MI
Более 114 тысяч белгородцев из приграничья получили материальную помощь. Об этом сообщила министр соцзащиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.
Сюжет
Выплаты

Так, с 8 июня начались выплаты в размере 50 и 10 тысяч рублей жителям Шебекинского, Грайворонского, Валуйского горокоругов, а также Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов. Из областных внебюджетных источников были организованы выплаты гражданам, не имеющих прописку, но проживающих в обстреливаемых пунктах.

60 973 человека получили выплату в 10 тысяч, а 53 346 жителей региона получили выплаты в 50 тысяч рублей. Сейчас оказание материальной помощи на финальном этапе, предполагается, что белгородцы продолжат обращаться, но не в массовом порядке. Всего на счёта белгородцев перечислено 3 млрд. 277 млн рублей, сообщила министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова.

Порядка 2188 шебекинцев подтвердили своё проживание в обстреливаемых пунктах и получили полагаемые выплаты, сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. Комиссия, отвечающая за выплаты материальной помощи, провела 11 заседаний, на ней присутствовали сотрудники прокуратуры, представители общественных организаций, здравоохранения и администраций муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что с 10 августа приём документов на получение выплат по фактическому проживанию в Шебекинском горокруге прекратился. Шебекинцы удивились, однако глава горокруга пояснил, что проводится работа по завершению процесса перечисления выплат тем жителям, чьи заявления комиссия ранее рассмотрела.

Приём документов прекращён? Шебекинцам объяснили, что будет с выплатами
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