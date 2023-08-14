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Дирекция ЮЗР и чиновники захотели встретиться с белгородцами из Новой жизни

Белгородцев попытаются убедить в том, что в Новой жизни им не нужна парковка?

14 августа 2023, 12:10
Фото: 1MI

Дирекция ЮЗР и чиновники захотели встретиться с белгородцами из Новой жизни

Вечером 14 августа представители мэрии встретятся с белгородцами в Новой жизни и обсудят инфраструктурное развитие микрорайона. Встреча может коснуться парковок, на которые местные жители уже жаловались в июне. Об этом пишет «Фонарь».

14 августа в 19:00 состоится встреча белгородцев из Новой жизни с представителями мэрии, областного минстроя и Дирекции ЮЗР. Обсуждать с людьми будут инфраструктурное развитие микрорайона. Предположительно, речь пойдёт о парковках.

По информации издания, чиновники встретятся с людьми, чтобы убедить их принять дома без парковок. Однако на их отсутствие около домов 4-й очереди проекта люди жаловались ещё в июне.

Примечательно, что ранее жители Новой жизни обвинили застройщика в умышленном отсутствии парковок. Белгородцы считают, что вместо парковок застройщик решил построить пятую очередь домов. Изначально планировалось, что у домов 4-й очереди будет 300 парковочных мест.

Позже в правительстве региона рассказали, как будет решаться вопрос с парковками в Новой жизни. Власти объяснили, что они определяются при разработке проектной документации на многоквартирные дома. При сдаче парковочное пространство обеспечат в рамках действующего законодательства, заключили чиновники.

Объявление о встрече с белгородцами в Новой жизниОбъявление о встрече с белгородцами в Новой жизни
Объявление о встрече с белгородцами в Новой жизни
Фото: «Фонарь»
Парковки будут? Что происходит с местами для стоянки в Новой жизни в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Чиновники#Парковки#Мэрия#Новая жизнь#Инфраструктура#Микрорайон#Встреча#Минстрой#Дирекция ЮЗР#Парковочные места
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