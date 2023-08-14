Белгородцев попытаются убедить в том, что в Новой жизни им не нужна парковка?

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
14 августа в 19:00 состоится встреча белгородцев из Новой жизни с представителями мэрии, областного минстроя и Дирекции ЮЗР. Обсуждать с людьми будут инфраструктурное развитие микрорайона. Предположительно, речь пойдёт о парковках.
По информации издания, чиновники встретятся с людьми, чтобы убедить их принять дома без парковок. Однако на их отсутствие около домов 4-й очереди проекта люди жаловались ещё в июне.
Примечательно, что ранее жители Новой жизни обвинили застройщика в умышленном отсутствии парковок. Белгородцы считают, что вместо парковок застройщик решил построить пятую очередь домов. Изначально планировалось, что у домов 4-й очереди будет 300 парковочных мест.
Позже в правительстве региона рассказали, как будет решаться вопрос с парковками в Новой жизни. Власти объяснили, что они определяются при разработке проектной документации на многоквартирные дома. При сдаче парковочное пространство обеспечат в рамках действующего законодательства, заключили чиновники.