Белгородский «Салют» сыграл вничью с московским «Чертаново»

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Очередная игра третьего тура второй лиги сезона 2023-2024 состоялась в Белгороде на стадионе «Салют». Гости матча ждали ярких голов, но чуда не случилась — игра с москвичами завершилась со счётом 0:0. Всего на матче присутствовало 1050 зрителей.
Судил матч арбитр из Самары Артём Катайкин.
Главный тренер белгородского футбольного клуба Виктор Навоченко так прокомментировал прошедшую игру.
«Игра особо на игру не была похожа. Пока нам тяжело, если бы забили победный гол — было намного легче. Свои моменты не использовали. Четвёртая игра — ноль забитых. Сейчас всё в стадии становления: нужны время и усиления. В плане самоотдачи претензий нет, ребята выложились, проявили характер, но самой игры не хватает»,
— пояснил тренер.
Капитан ФК «Салют» Денис Дёгтев дал свою оценку результату матча.
Моментов было достаточно, чтобы результат был на нашей стороне, но мяч не шёл в ворота. В перерыве (после первого тайма) с ребятами поговорили и вышли с большим желанием, хотели прервать серию поражений.
Денис Дёгтев
Сейчас «Салют» занимает девятое место в турнирной таблице второй лиги «А» группы «Серебро». На счету белгородцев четыре очка.
Ранее «Салют» уступил курскому «Авангарду в домашнем матче 29 июля. Тогда куряне одержали победу, забив один гол.