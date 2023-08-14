Белгородский «Салют» сыграл вничью с московским «Чертаново»

Очередная игра третьего тура второй лиги сезона 2023-2024 состоялась в Белгороде на стадионе «Салют». Гости матча ждали ярких голов, но чуда не случилась — игра с москвичами завершилась со счётом 0:0. Всего на матче присутствовало 1050 зрителей.

Судил матч арбитр из Самары Артём Катайкин.