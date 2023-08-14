Белгородские власти сами не знают, когда сдадут дома 4-й очереди Новой жизни

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Белгородские чиновники сами не знают, когда сдадут дома 4-й очереди Новой жизни. В областном правительстве не назвали сроки сдачи домов в эксплуатацию. При этом 508 потенциальных собственников ждут, когда смогут переехать, уже несколько лет.
Многим из них приходится снимать жильё. Губернатор Вячеслав Гладков обвиняет в затягивании проекта бывшее руководство строительной отрасли региона и застройщика.
Редакция обратилась в правительство Белгородской области, но там сроки сдачи так и не назвали. Как заявили чиновники, дома сдадут, когда завершатся все строительно-монтажные работы. Когда это будет, неизвестно.
Перенос сдачи объясняли ранее повышением стоимости стройматериалов и изменением сроков поставки. Также в правительстве уточнили, что строители завершают чистовую отделку помещений и благоустройство территории, налаживают инженерные системы.
Интересно, что Гладков ранее говорил, что дома 4-й очереди Новой жизни будут готовы к 1 сентября. До этого белгородцы неоднократно спрашивали о завершении строительства.