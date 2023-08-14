Белгородские власти сами не знают, когда сдадут дома 4-й очереди Новой жизни

Белгородские чиновники сами не знают, когда сдадут дома 4-й очереди Новой жизни. В областном правительстве не назвали сроки сдачи домов в эксплуатацию. При этом 508 потенциальных собственников ждут, когда смогут переехать, уже несколько лет.