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Новая жизнь в Белгороде

Белгородские власти сами не знают, когда сдадут дома 4-й очереди Новой жизни

14 августа 2023, 07:11
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Новая жизнь в Белгороде

Чиновники в Белгороде не смогли назвать дату сдачи 4-й очереди Новой жизни

В правительстве региона не назвали сроки завершения работ и сдачи домов в эксплуатацию. При этом более 500 собственников ждут несколько лет, когда смогут переехать в новые квартиры, пишет Go31.

Белгородские чиновники сами не знают, когда сдадут дома 4-й очереди Новой жизни. В областном правительстве не назвали сроки сдачи домов в эксплуатацию. При этом 508 потенциальных собственников ждут, когда смогут переехать, уже несколько лет.

Многим из них приходится снимать жильё. Губернатор Вячеслав Гладков обвиняет в затягивании проекта бывшее руководство строительной отрасли региона и застройщика.

Редакция обратилась в правительство Белгородской области, но там сроки сдачи так и не назвали. Как заявили чиновники, дома сдадут, когда завершатся все строительно-монтажные работы. Когда это будет, неизвестно.

Перенос сдачи объясняли ранее повышением стоимости стройматериалов и изменением сроков поставки. Также в правительстве уточнили, что строители завершают чистовую отделку помещений и благоустройство территории, налаживают инженерные системы.

Интересно, что Гладков ранее говорил, что дома 4-й очереди Новой жизни будут готовы к 1 сентября. До этого белгородцы неоднократно спрашивали о завершении строительства.

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