Белгородские власти проверят законность мотопроката в Дубовом

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
«Кто дал разрешение на открытие проката рядом с домом? В выходные люди отдыха хотят, а тут шум мотоциклом и квадроциклов», — написал белгородец по имени Владимир.
Владимир Перцев пообещал, что власти проверят законность открытия мотопроката в Дубовом. Соответствующее поручение он дал своим заместителям.
Я дам поручение своим заместителям: Фёдору Васильевичу Ефимову, заму по безопасности, и заму по экономике Будановой Марине Николаевне, чтобы законность открытия данного проката можно было проверить и дополнительно вам тогда скажем.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, в конце июня в Белгороде в ДТП с участием квадроцикла погибла 11-летняя девочка, она сидела за рулём квадроцикла. После столкновения с легковушкой ребёнок попал в реанимацию, но спасти его не удалось. Позже выяснилось, что несовершеннолетняя осталась дома одна и взяла технику без спроса.