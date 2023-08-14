Белгородские власти проверят законность мотопроката в Дубовом

Напомним, в конце июня в Белгороде в ДТП с участием квадроцикла погибла 11-летняя девочка, она сидела за рулём квадроцикла. После столкновения с легковушкой ребёнок попал в реанимацию, но спасти его не удалось. Позже выяснилось, что несовершеннолетняя осталась дома одна и взяла технику без спроса.