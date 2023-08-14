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Белгородские власти проверят законность мотопроката в Дубовом

Белгородские власти проверят законность мотопроката в Дубовом

14 августа 2023, 16:17
Фото: 1MI
14 августа в прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев зачитал жалобу жителя микрорайона Улитка на шум от квадроциклов и мотоциклов, который не даёт людям отдыхать в выходные дни.

«Кто дал разрешение на открытие проката рядом с домом? В выходные люди отдыха хотят, а тут шум мотоциклом и квадроциклов», — написал белгородец по имени Владимир.

Владимир Перцев пообещал, что власти проверят законность открытия мотопроката в Дубовом. Соответствующее поручение он дал своим заместителям.

Я дам поручение своим заместителям: Фёдору Васильевичу Ефимову, заму по безопасности, и заму по экономике Будановой Марине Николаевне, чтобы законность открытия данного проката можно было проверить и дополнительно вам тогда скажем.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, в конце июня в Белгороде в ДТП с участием квадроцикла погибла 11-летняя девочка, она сидела за рулём квадроцикла. После столкновения с легковушкой ребёнок попал в реанимацию, но спасти его не удалось. Позже выяснилось, что несовершеннолетняя осталась дома одна и взяла технику без спроса.

В Белгороде скончалась 11-летняя девочка, попавшая в ДТП на квадроцикле
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#Артем Черненко#Квадроцикл#Мотоцикл#Прокат#Общество#Белгородский район#Улитка#Владимир перцев
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