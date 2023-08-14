Андрей Турчак: Многие инициативы рабочей группы по СВО стали законами

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
По его словам, по результатам рассмотрения обращений подготовлены десятки инициатив, многие из которых уже стали федеральными законами. Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru.
«Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», — указал глава группы по СВО.
Как отметил Турчак, также ведется работа и над некоторыми ключевыми инициативами. Это касается учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт, а также установления «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно и увеличения пропускной способности военно-врачебных комиссий.
По его словам, очень важно, что ряд законопроектов рабочей группы по СВО будут рассмотрены в рамках осенней сессии ГД РФ. В их число вошли инициативы, которые предполагают освобождение погибших или тяжелораненых поручителей — участников СВО от выплаты кредитов, а также законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации.
Идет активная работа и над законопроектом, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, смогут сохранить льготу по оплате за на жилье. Сегодня в зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 млн до почти 5 млн рублей. Турчак также напомнил и о законопроекте, который регламентирует механизм обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации.
Также секретарь генсовета добавил, что в завершение весенней сессии парламента были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Данные законы направлены на защиту трудовых и финансовых прав участников СВО. Более того, был принят закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.
Как сообщает сайт «Единой России», идет работа и по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.
«Последней из принятых в регионе мер поддержки участников специальной военной операции является бесплатное предоставление в собственность земельных участков. Их смогут получить удостоенные звания Героя России или награждённые орденами Российской Федерации ветераны боевых действий: военнослужащие, а также лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лица, проходящие или проходившие службу в войсках нацгвардии и имеющие специальные звания полиции. Участки будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, а в случае гибели военнослужащих земельные участки будут предоставляться членам их семей. Соответствующие изменения в региональный закон были приняты на 33 заседании Белгородской областной Думы», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.