Андрей Турчак: Многие инициативы рабочей группы по СВО стали законами

«Последней из принятых в регионе мер поддержки участников специальной военной операции является бесплатное предоставление в собственность земельных участков. Их смогут получить удостоенные звания Героя России или награждённые орденами Российской Федерации ветераны боевых действий: военнослужащие, а также лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лица, проходящие или проходившие службу в войсках нацгвардии и имеющие специальные звания полиции. Участки будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, а в случае гибели военнослужащих земельные участки будут предоставляться членам их семей. Соответствующие изменения в региональный закон были приняты на 33 заседании Белгородской областной Думы», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.