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Андрей Турчак: Многие инициативы рабочей группы по СВО стали законами

Андрей Турчак: Многие инициативы рабочей группы по СВО стали законами

14 августа 2023, 17:26
Фото: ER.RU
Доклад по итогам деятельности рабочей группы по вопросам по СВО за шесть месяцев направлен на имя президента РФ. Как заявил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак за это время было отработано 28 тыс. обращений от участников спецоперации и их семей.

По его словам, по результатам рассмотрения обращений подготовлены десятки инициатив, многие из которых уже стали федеральными законами. Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru.

«Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», — указал глава группы по СВО.

Как отметил Турчак, также ведется работа и над некоторыми ключевыми инициативами. Это касается учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт, а также установления «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно и увеличения пропускной способности военно-врачебных комиссий.

По его словам, очень важно, что ряд законопроектов рабочей группы по СВО будут рассмотрены в рамках осенней сессии ГД РФ. В их число вошли инициативы, которые предполагают освобождение погибших или тяжелораненых поручителей — участников СВО от выплаты кредитов, а также законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации.

Идет активная работа и над законопроектом, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, смогут сохранить льготу по оплате за на жилье. Сегодня в зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 млн до почти 5 млн рублей. Турчак также напомнил и о законопроекте, который регламентирует механизм обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации.

Также секретарь генсовета добавил, что в завершение весенней сессии парламента были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Данные законы направлены на защиту трудовых и финансовых прав участников СВО. Более того, был принят закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Как сообщает сайт «Единой России», идет работа и по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

«Последней из принятых в регионе мер поддержки участников специальной военной операции является бесплатное предоставление в собственность земельных участков. Их смогут получить удостоенные звания Героя России или награждённые орденами Российской Федерации ветераны боевых действий: военнослужащие, а также лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лица, проходящие или проходившие службу в войсках нацгвардии и имеющие специальные звания полиции. Участки будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, а в случае гибели военнослужащих земельные участки будут предоставляться членам их семей. Соответствующие изменения в региональный закон были приняты на 33 заседании Белгородской областной Думы», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.

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