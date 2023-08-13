Жители Белгородской области сообщили о звуках взрывов и стрельбы

Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в течение суток в регионе были уничтожены два украинских беспилотника. По его словам, никто не пострадал в результате этих атак. Один из БПЛА был сбит на подлете к Белгороду, а второй — около поселка Батрацкая Дача.