Жители Белгородской области сообщили о звуках взрывов и стрельбы

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Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Жители Белгородской области сообщили о звуках взрывов и выстрелов. По данным Telegram-канала Baza, люди из поселков Красная Яруга и Прилесье вечером 12 августа сообщали о слышимых близ них взрывах и автоматных выстрелах. Местные жители подтверждают, что взрывы и стрельба происходят неподалеку от населенных пунктов. Официального комментария от Минобороны РФ не было.
В настоящее время происходит выяснение причин возникновения тревоги среди граждан. Отметим, что приграничные белгородские населённые пункты ежедневно обстреливаются со стороны Украины. Звуки взрывов могут быть последствием прилётов артиллерийских или миномётных снарядов. В то же время в последние недели участились и атаки ВСУ белгородского приграничья беспилотниками. Мелкие БПЛА система ПВО сбить не может, поэтому для их уничтожения применяют и стрелковое оружие.
Вечером 12 августа Минобороны РФ объявило о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с Украины, был сбит воздушной защитой над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений не было.
Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в течение суток в регионе были уничтожены два украинских беспилотника. По его словам, никто не пострадал в результате этих атак. Один из БПЛА был сбит на подлете к Белгороду, а второй — около поселка Батрацкая Дача.
9 августа Гладков сообщил о том, что боевики обстреляли поселок Горьковский Грайворонского округа Белгородской области, и в результате один человек погиб, а еще четверо получили ранения.
Также 8 августа утром в поселке Колотиловка Краснояружского района произошло падение неустановленного объекта, в результате чего один человек получил осколочные ранения. Пострадавшему была предоставлена необходимая медицинская помощь, и он отказался от госпитализации.