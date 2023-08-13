Застройщик «Вега» заплатит ИП 6 млн рублей за помещение в доме под снос в Белгороде

Изначально мэрия предлагала предпринимателю Юрию Лыкову компенсацию чуть более 2,2 млн рублей за нежилое помещение площадью 45,4 м² и долю на земельный участок под домом на Гражданском проспекте, 21, который готовят к расселению и сносу.



Интересно, что изначально городские власти подали иск в гражданский суд, откуда дело передали в арбитраж для рассмотрения по подсудности.