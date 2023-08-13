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Застройщик «Вега» заплатит ИП 6 млн рублей за помещение в доме под снос в Белгороде

Застройщик «Вега» заплатит ИП 6 млн рублей за помещение в доме под снос в Белгороде

13 августа 2023, 14:08
Фото: Bel.ru
В арбитражном суде закончили рассмотрение иска администрации города и предпринимателю об изъятии нежилого помещения для муниципальных нужд.

Изначально мэрия предлагала предпринимателю Юрию Лыкову компенсацию чуть более 2,2 млн рублей за нежилое помещение площадью 45,4 м² и долю на земельный участок под домом на Гражданском проспекте, 21, который готовят к расселению и сносу.

Интересно, что изначально городские власти подали иск в гражданский суд, откуда дело передали в арбитраж для рассмотрения по подсудности.

После нескольких заседаний и проведённых экспертиз стороны пришли к мировому соглашению. Мэрия попросила суд его утвердить, согласился с ним и участвующий в качестве третьего лица застройщик «Вега» Моисея Фрейдциса.

В итоге сошлись на сумме компенсации в 6 млн 330 тысяч рублей. Деньги для выплаты мэрия получит от компании «Вега» в рамках договора о развитии застроенной территории площадью более 26 тысяч квадратных метров. Деньги предпринимателю должны перечислить до 2 октября 2023 года.

Видимо, уже в обозримом будущем на месте двухэтажки 1950-х годов появится жилой дом большей этажности.

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#Евгений Грицков#Старый дом#Расселение#Снос#Гражданский проспект#Администрация Белгорода#Застройщик#ВЕГА#Город#Эксклюзив#Белгородский бизнес
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