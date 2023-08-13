Второй беспилотник самолётного типа сбили над Белгородской областью за день

Напомним, ещё один беспилотник над регионом сбили в 4 часа утра 13 августа. В этом инциденте также никто не пострадал, обошлось и без разрушений.



12 августа ВСУ также запускали БПЛА по целям в Белгородской области. Обломки одного из них повредили жилой дом. А ещё один беспилотник приземлился на объект связи.





