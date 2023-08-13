Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Второй беспилотник самолётного типа сбили над Белгородской областью за день

Второй беспилотник самолётного типа сбили над Белгородской областью за день

13 августа 2023, 08:55
Фото: Bel.ru
Около 11 часов 13 августа ВСУ снова попытались атаковать объекты в белгородском приграничье. ПВО сбила беспилотник, сообщили в Министерстве обороны.
Сюжет
Пво

Утром воскресенья над Белгородской области сбили второй за день украинский беспилотник самолётного типа. Произошло это в районе 11 часов. Система ПВО успешно поразила воздушную цель. Пострадавших и повреждений не было.

Напомним, ещё один беспилотник над регионом сбили в 4 часа утра 13 августа. В этом инциденте также никто не пострадал, обошлось и без разрушений.

12 августа ВСУ также запускали БПЛА по целям в Белгородской области. Обломки одного из них повредили жилой дом. А ещё один беспилотник приземлился на объект связи.


Противовоздушная оборона отразила нападение беспилотника на Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Украина атаковала белгородское приграничье беспилотниками, артиллерией и миномётамиПВО сработала под Белгородом: сбит беспилотникБеспилотник упал на территории монастыря в приграничье: пострадал ребёнок
#Евгений Грицков#Белгородская область#Беспилотник#ВСУ#Министерство обороны#Пво
Подпишитесь
Невинные смерти и преступная группа чиновников: траурные итоги недели по-белгородски
Сегодня, 04:56
Минобороны рассказало о провале террористической атаки в Белгородской области
Вчера, 16:03
Украина атаковала белгородское приграничье беспилотниками, артиллерией и миномётами
Сегодня, 07:53
Шебекинцы снова пожаловались на восстановление домов
Вчера, 13:41
Противовоздушная оборона отразила нападение беспилотника на Белгородскую область
Сегодня, 08:30
Ужасная случайность: белгородка утонула во время отдыха на «плавающем острове»
Сегодня, 07:33