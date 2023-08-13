Второй беспилотник самолётного типа сбили над Белгородской областью за день

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Утром воскресенья над Белгородской области сбили второй за день украинский беспилотник самолётного типа. Произошло это в районе 11 часов. Система ПВО успешно поразила воздушную цель. Пострадавших и повреждений не было.
Напомним, ещё один беспилотник над регионом сбили в 4 часа утра 13 августа. В этом инциденте также никто не пострадал, обошлось и без разрушений.
12 августа ВСУ также запускали БПЛА по целям в Белгородской области. Обломки одного из них повредили жилой дом. А ещё один беспилотник приземлился на объект связи.