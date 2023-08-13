В Белгороде произошёл взрыв в многоэтажном доме

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В воскресенье, 13 августа, жители Белгорода услышали звук взрыва на Харьковской горе, в нескольких машинах сработала сигнализация. После в соцсетях появились фотографии последствий на доме №9 по улице Есенина, где был повреждён фасад.
Оперативные службы выехали на место происшествия. О причинах инцидента пока не сообщается.
Момент взрыва попал на видео, все подробности оперативно можно узнавать в Telegram-канале Бел.Ру.