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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В Белгороде произошёл взрыв в многоэтажном доме

В Белгороде произошёл взрыв в многоэтажном доме

13 августа 2023, 15:12
Фото: Bel.ru
Около 17:30 13 августа горожане услышали громкий звук. После в Сети опубликовали видео последствий на фасаде МКД на улице Есенина.
Сюжет
Взрыв

В воскресенье, 13 августа, жители Белгорода услышали звук взрыва на Харьковской горе, в нескольких машинах сработала сигнализация. После в соцсетях появились фотографии последствий на доме №9 по улице Есенина, где был повреждён фасад.

Оперативные службы выехали на место происшествия. О причинах инцидента пока не сообщается.

Момент взрыва попал на видео, все подробности оперативно можно узнавать в Telegram-канале Бел.Ру.

#Евгений Грицков#Харгора#Взрыв#Дом#Есенина#Мкд#Повреждения#Оперативные службы
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