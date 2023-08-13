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Published Сегодня, 08:30

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В Минобороны рассказали о попытке атаковать Белгородскую область беспилотником

Противовоздушная оборона отразила нападение беспилотника на Белгородскую область

13 августа 2023, 08:30
Фото: Midjourney

В Минобороны рассказали о попытке атаковать Белгородскую область беспилотником

Министерство обороны РФ сообщило о неудачной попытке атаки на Белгородскую область с использованием беспилотного летательного аппарата, который был перехвачен и уничтожен средствами противовоздушной обороны, не причинив никаких повреждений и не нанеся ущерба.
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СВО

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о новом инциденте, связанном с попыткой напасть беспилотным летательным аппаратом на Белгородскую область. В ранние часы утра 13 августа сбили беспилотный летательный аппарат самолётного типа при помощи системы противовоздушной обороны. В результате этого инцидента никто не пострадал, также разрушений не было зафиксировано.

В субботу на территории приграничной зоны Белгородской области произошли атаки, которые осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерии и миномётов.

Один из украинских беспилотных летательных аппаратов был сбит над селом Петропавловка в Белгородском районе. В результате этого происшествия пострадала кровля, дверь и стекла веранды. В другой части области, в Грушевке волоконовского района, беспилотный летательный аппарат упал на объект связи, однако никаких повреждений не было зафиксировано. Также был сбит еще один беспилотный летательный аппарат в Шебекинском городском округе. К счастью, и здесь обошлось без последствий.

Кроме того, 12 августа в районе Журавлёвки было выпущено четыре артиллерийских снаряда, а хутор Старый подвергся пятикратному обстрелу из миномёта. Однако и в этих случаях никто не пострадал, также разрушений не зарегистрировано, как сообщил Вячеслав Гладков.

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#Евгений Грицков#Министерство обороны#Беспилотник#Белгородская область#Атака#Противовоздушная оборона#Белгородское приграничье#Украинский БПЛА#Артиллерия#Белгородский район#СВО
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