Противовоздушная оборона отразила нападение беспилотника на Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:39
В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о новом инциденте, связанном с попыткой напасть беспилотным летательным аппаратом на Белгородскую область. В ранние часы утра 13 августа сбили беспилотный летательный аппарат самолётного типа при помощи системы противовоздушной обороны. В результате этого инцидента никто не пострадал, также разрушений не было зафиксировано.
В субботу на территории приграничной зоны Белгородской области произошли атаки, которые осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерии и миномётов.
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов был сбит над селом Петропавловка в Белгородском районе. В результате этого происшествия пострадала кровля, дверь и стекла веранды. В другой части области, в Грушевке волоконовского района, беспилотный летательный аппарат упал на объект связи, однако никаких повреждений не было зафиксировано. Также был сбит еще один беспилотный летательный аппарат в Шебекинском городском округе. К счастью, и здесь обошлось без последствий.
Кроме того, 12 августа в районе Журавлёвки было выпущено четыре артиллерийских снаряда, а хутор Старый подвергся пятикратному обстрелу из миномёта. Однако и в этих случаях никто не пострадал, также разрушений не зарегистрировано, как сообщил Вячеслав Гладков.