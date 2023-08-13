Противовоздушная оборона отразила нападение беспилотника на Белгородскую область

Один из украинских беспилотных летательных аппаратов был сбит над селом Петропавловка в Белгородском районе. В результате этого происшествия пострадала кровля, дверь и стекла веранды. В другой части области, в Грушевке волоконовского района, беспилотный летательный аппарат упал на объект связи, однако никаких повреждений не было зафиксировано. Также был сбит еще один беспилотный летательный аппарат в Шебекинском городском округе. К счастью, и здесь обошлось без последствий.