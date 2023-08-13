При взрыве в многоэтажном доме в Белгороде никто не пострадал

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В 17:30 на Харгоре в Белгороде услышали взрыв, после чего в соцсетях очевидцы начали публиковать фотографии последствий. Пострадал многоквартирный дом на улице Есенина, где повреждения получили фасад, окна и кондиционеры на двух этажах. Разбиты окна нескольких машин рядом с домом.
Как позже стало известно, в результате ЧП никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте. О причинах происшествия пока не сообщалось.