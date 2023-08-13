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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

При взрыве в многоэтажном доме в Белгороде никто не пострадал

При взрыве в многоэтажном доме в Белгороде никто не пострадал

13 августа 2023, 15:24
Фото: Bel.ru
По данным Бел.Ру, после ЧП на улице Есенина в Белгороде за медицинской помощью никто не обращался.
Сюжет
Взрыв

В 17:30 на Харгоре в Белгороде услышали взрыв, после чего в соцсетях очевидцы начали публиковать фотографии последствий. Пострадал многоквартирный дом на улице Есенина, где повреждения получили фасад, окна и кондиционеры на двух этажах. Разбиты окна нескольких машин рядом с домом.

Как позже стало известно, в результате ЧП никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте. О причинах происшествия пока не сообщалось.

В Белгороде произошёл взрыв в многоэтажном доме
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#Белгород#Взрыв#Многоэтажка#Происшествия#Город#Новости Белгорода#Евгений Грицков
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