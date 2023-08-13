При взрыве в многоэтажном доме в Белгороде никто не пострадал

В 17:30 на Харгоре в Белгороде услышали взрыв, после чего в соцсетях очевидцы начали публиковать фотографии последствий. Пострадал многоквартирный дом на улице Есенина, где повреждения получили фасад, окна и кондиционеры на двух этажах. Разбиты окна нескольких машин рядом с домом.