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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Минобороны сообщило о третьей атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область

Минобороны сообщило о третьей атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область

13 августа 2023, 11:30
Фото: Midjourney
Днём 13 августа в военном ведомстве заявили о сбитии уже третьего украинского беспилотника за день. Пострадавших и повреждений нет.
Сюжет
СВО

В 13:30 в белгородском приграничье система ПВО поразила ещё один беспилотный летательный аппарат самолётного типа, запущенный с территории Украины. В Минобороны сообщили, что пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.

Позже Вячеслав Гладков информацию подтвердил и уточнил подробности: беспилотник сбили в районе села Соломино в Белгородском районе.

Это уже третья поражённая ПВО цель в белгородском небе за день. Все три — БПЛА самолётного типа. Первый сбили в районе 4 часов утра, второй — в 11:30. Пострадавших и повреждений не было.

Гладков сообщил о сбитии украинского беспилотника над Белгородским районом
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#Евгений Грицков#Приграничье#Обстрел ВСУ#Беспилотник#СВО#Спецоперация#Белгородская область#Белгородский район#Соломино
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