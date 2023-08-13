Минобороны сообщило о третьей атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В 13:30 в белгородском приграничье система ПВО поразила ещё один беспилотный летательный аппарат самолётного типа, запущенный с территории Украины. В Минобороны сообщили, что пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.
Позже Вячеслав Гладков информацию подтвердил и уточнил подробности: беспилотник сбили в районе села Соломино в Белгородском районе.
Это уже третья поражённая ПВО цель в белгородском небе за день. Все три — БПЛА самолётного типа. Первый сбили в районе 4 часов утра, второй — в 11:30. Пострадавших и повреждений не было.