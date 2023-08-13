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Гладков сообщил о сбитии украинского беспилотника над Белгородским районом

Гладков сообщил о сбитии украинского беспилотника над Белгородским районом

13 августа 2023, 10:01
Фото: Midjourney
По сообщению губернатора, о последствиях на земле информации не поступало.

13 августа система противовоздушной обороны сбила очередной беспилотник самолётного типа над Белгородским районом. Информации о последствиях на земле не поступало.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили о поражении системой ПВО двух БПЛА самолётного типа над Белгородской областью. Первый из них сбили в 4 часа утра, второй — в 11 часов. Пострадавших и повреждений не было.

Несколько раз ВСУ атаковали беспилотниками приграничный регион и накануне. Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом, а ещё один БПЛА приземлился на инфраструктурный объект связи, однако повреждений не нанёс.

Второй беспилотник самолётного типа сбили над Белгородской областью за день
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#Евгений Грицков#Приграничье#Обстрел ВСУ#Беспилотник#Гладков#Украинский беспилотник#Белгородский район#Система противовоздушной обороны#ВСУ
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