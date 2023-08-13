Гладков сообщил о сбитии украинского беспилотника над Белгородским районом

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
13 августа система противовоздушной обороны сбила очередной беспилотник самолётного типа над Белгородским районом. Информации о последствиях на земле не поступало.
Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили о поражении системой ПВО двух БПЛА самолётного типа над Белгородской областью. Первый из них сбили в 4 часа утра, второй — в 11 часов. Пострадавших и повреждений не было.
Несколько раз ВСУ атаковали беспилотниками приграничный регион и накануне. Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом, а ещё один БПЛА приземлился на инфраструктурный объект связи, однако повреждений не нанёс.