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Суд, архивное фото

Дочка с характером: зачем ДРЭП ДСК подавала в суд на головную ДСК Егорова

13 августа 2023, 09:07
Фото: 1MI
Суд, архивное фото
Дочерняя компания «Домостроительной компании» (ДСК) ДРЭП ДСК неоднократно судилась с головной фирмой. О том, что делили между собой «родственники», читайте в этом материале.

ДРЭП ДСК подавала иски к ДСК несколько раз. Из последних можно отметить поданный в арбитражный суд исковые заявления от 18 февраля и 26 января 2021 года, а также от 21 октября и 10 июля 2020 года. Во всех случаях дочка требовала от «головы» признать право собственности на ряд линейных объектов. По итогам судов удалось добиться признания по поводу:

  • сеть подземного многоквартирного дома по улице Есенина
  • трассу водопровода протяженностью 705 погонных метров
  • сеть фекальной канализации в доме на Есенина, 38

Отметим, что ноябре 2020 года жители микрорайона и домов на улице Есенина написали коллективные жалобы в областную прокуратуру, региональное управление экологического и охотничьего надзора, а также в мэрию. Белгородцы жаловались на образовавшееся во дворе их дома озеро из фекалий.

Виновника нашли. Им оказалась компания ООО «ДРЭП ДСК». Проверка установила, что фирма через ливневый коллектор сбрасывала жидкие коммунальные отходы на открытую местность. После проверок и разбирательств нарушения устранили.

Вероятно, с помощью описанных судов компании как-то решали вопросы, связанные с этой неприятной историей.

ООО «ДРЭП ДСК» зарегистрировано в 2000 году в Белгороде. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директор — Евгений Сошенко. 51% компании принадлежит Евгению Егорову. Что касается АО «ДСК», то её совладельцем является депутат Максим Егоров.

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#Артем Черненко#Дск#Белгородская область#Максим Егоров#Белгородский бизнес#Общество#ДРЭП ДСК#Эксклюзив
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