Дочка с характером: зачем ДРЭП ДСК подавала в суд на головную ДСК Егорова

ДРЭП ДСК подавала иски к ДСК несколько раз. Из последних можно отметить поданный в арбитражный суд исковые заявления от 18 февраля и 26 января 2021 года, а также от 21 октября и 10 июля 2020 года. Во всех случаях дочка требовала от «головы» признать право собственности на ряд линейных объектов. По итогам судов удалось добиться признания по поводу: