ЧП в Белгороде, ПВО против БПЛА и утонувшая девушка: итоги воскресенья

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Published Сегодня, 16:50
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Вечером 13 августа в областном центре раздался взрыв. Повреждения получил многоэтажный дом на улице Есенина. Там обвалилась часть плитки вентилируемого фасада на высоте с седьмого по 13-й этаж, пострадали окна и кондиционеры. Осколки повредили около 15 стоявших у дома машин.
В ЧП никто не пострадал. Позже назвали предварительную причину взрыва — атака беспилотника. Вячеслав Гладков встретился с жителями дома и пообещал помочь в восстановлении повреждённого имущества. Оперативные службы устраняют последствия происшествия.
Сообщения о летящих на Белгородскую область беспилотных летательных аппаратах самолётного типа поступали в течение всего воскресенья. В трёх случаях система противовоздушной обороны справилась со своей задачей и поразила украинские БПЛА в воздухе. О последствиях на земле не сообщалось, как и о пострадавших.
Первый аппарат сбили в четыре часа утра. Следующие зенитные ракеты пришлось запускать в 11 часов. Третье сообщение от Министерства обороны о сбитии цели в районе села Соломино в Белгородском районе поступило в 13:30.
Очередной жертвой неудачного летнего отдыха на водоёме стала 21-летняя девушка. Вечером 12 августа компания из восьми человек арендовала так называемый «плавающий остров», чтобы отдохнуть на базе «Улыбка». В один из моментов одна из девушек оказалась в воде и не смогла оттуда выбраться, спасти её не успели.
По данным на 8 августа в Белгородской области с начала лета утонуло 13 человек, всего же в 2023 году — 18.