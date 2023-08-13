ЧП в Белгороде, ПВО против БПЛА и утонувшая девушка: итоги воскресенья

Сообщения о летящих на Белгородскую область беспилотных летательных аппаратах самолётного типа поступали в течение всего воскресенья. В трёх случаях система противовоздушной обороны справилась со своей задачей и поразила украинские БПЛА в воздухе. О последствиях на земле не сообщалось, как и о пострадавших.