Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Белгородец разложил у своего дома трупы животных

Белгородец разложил у своего дома трупы животных

13 августа 2023, 11:17
Фото: Короча наизнанку
Житель Подкопаевки возле дома организовал «некрополь из мёртвых и разлагающихся животных», а также написал на своём заборе обвинения в адрес соседей, якобы покушающихся на его жизнь; он объяснил свои действия желанием привлечь внимание общественности к предполагаемым попыткам отравить его.

Жители села Подкопаевка озабочены действиями одного из местных жителей. Он решил устроить своеобразный «некрополь из мертвых и разлагающихся животных» прямо возле своего дома. В результате этого необычного поступка вокруг начал распространяться неприятный запах.

Этот человек уже несколько раз привлекал внимание окружающих своими странными поступками. Среди них — надпись на его заборе, в которой он обвинил своих соседей в покушении на его жизнь. Но никаких фактов, подтверждающих эти обвинения, не было найдено.

По словам самого мужчины, он решил так поступить, чтобы привлечь внимание общественности к предполагаемым попыткам отравить его. По его словам, животные якобы отравились, спасая его жизнь. Он обратился к правоохранительным органам и службам здравоохранения, просив их вмешаться и контролировать происходящее. Местный Telegram-канал «Короча наизнанку» сообщил об этом инциденте, отмечая, что рядом проходят дети и запах является неприятным для всех жителей.

После обнародования данной информации мужчина убрал трупы животных. Однако жители села остаются в недоумении и беспокоятся о том, какими будут его следующие поступки.

Гладкову рассказали о брошенных и мёртвых животных в белгородском селе
Узнать подробнее
#Евгений Грицков#Корочанец#Некрополь#Мёртвые животные#Соседи#Жалоба#Запах#Нарочно не придумаешь
Подпишитесь
Невинные смерти и преступная группа чиновников: траурные итоги недели по-белгородски
Сегодня, 04:56
Минобороны рассказало о провале террористической атаки в Белгородской области
Вчера, 16:03
Украина атаковала белгородское приграничье беспилотниками, артиллерией и миномётами
Сегодня, 07:53
Шебекинцы снова пожаловались на восстановление домов
Вчера, 13:41
Противовоздушная оборона отразила нападение беспилотника на Белгородскую область
Сегодня, 08:30
Ужасная случайность: белгородка утонула во время отдыха на «плавающем острове»
Сегодня, 07:33