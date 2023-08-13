Белгородец разложил у своего дома трупы животных

По словам самого мужчины, он решил так поступить, чтобы привлечь внимание общественности к предполагаемым попыткам отравить его. По его словам, животные якобы отравились, спасая его жизнь. Он обратился к правоохранительным органам и службам здравоохранения, просив их вмешаться и контролировать происходящее. Местный Telegram-канал «Короча наизнанку» сообщил об этом инциденте, отмечая, что рядом проходят дети и запах является неприятным для всех жителей.