Белгородец разложил у своего дома трупы животных

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Жители села Подкопаевка озабочены действиями одного из местных жителей. Он решил устроить своеобразный «некрополь из мертвых и разлагающихся животных» прямо возле своего дома. В результате этого необычного поступка вокруг начал распространяться неприятный запах.
Этот человек уже несколько раз привлекал внимание окружающих своими странными поступками. Среди них — надпись на его заборе, в которой он обвинил своих соседей в покушении на его жизнь. Но никаких фактов, подтверждающих эти обвинения, не было найдено.
По словам самого мужчины, он решил так поступить, чтобы привлечь внимание общественности к предполагаемым попыткам отравить его. По его словам, животные якобы отравились, спасая его жизнь. Он обратился к правоохранительным органам и службам здравоохранения, просив их вмешаться и контролировать происходящее. Местный Telegram-канал «Короча наизнанку» сообщил об этом инциденте, отмечая, что рядом проходят дети и запах является неприятным для всех жителей.
После обнародования данной информации мужчина убрал трупы животных. Однако жители села остаются в недоумении и беспокоятся о том, какими будут его следующие поступки.