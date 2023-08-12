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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

На перекрёстке в Белгороде столкнулись четыре автомобиля

Жёсткое ДТП с участием четырёх машин попало на камеру в Белгороде

12 августа 2023, 17:15
Фото: BelgorodCamera

На перекрёстке в Белгороде столкнулись четыре автомобиля

12 августа около 9:10 на перекрёстке улицы Волчанской и Михайловского шоссе в Белгороде столкнулись сразу четыре машины. Видео опубликовал телеграм-канал BelgorodCamera.
Сюжет
ДТП

На записи с уличной камеры видно, как водитель ВАЗа проехал на красный свет во время поворота на перекрёстке. В ходе манёвра на большой скорости в него врезалась «Лада Веста».

После жёсткого столкновения один из проезжавших мимо водителей, видимо, испугался и засмотрелся на повреждённые машины, замедлив скорость. В это время в него сзади врезалась легковушка. Все четыре авто разместились хаотично на перекрёстке. О пострадавших в этой аварии ничего не сообщалось.

Напомним, 10 августа на перекрёстке проспекта Славы и улицы Белгородского полка с разницей в восемь минут случилось два серьёзных ДТП. Сначала КамАЗ не заметил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу и сбил её. 77-летня женщина чудом упала между колёс грузовика и осталась жива. А через восемь минут на этом же перекрёстке Toyota Corolla проехала на красный свет и врезалась в Nissan X-Trail. При столкновении пострадали три человека.

Видео: BelgorodCamera
На перекрёстке в центре Белгорода за 10 минут случилось два жёстких ДТП
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#Артем Черненко#ДТП#Белгород#Происшествия#Лобовое столкновение#Аварии#Перекрёсток#Видео
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