Жёсткое ДТП с участием четырёх машин попало на камеру в Белгороде

Напомним, 10 августа на перекрёстке проспекта Славы и улицы Белгородского полка с разницей в восемь минут случилось два серьёзных ДТП. Сначала КамАЗ не заметил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу и сбил её. 77-летня женщина чудом упала между колёс грузовика и осталась жива. А через восемь минут на этом же перекрёстке Toyota Corolla проехала на красный свет и врезалась в Nissan X-Trail. При столкновении пострадали три человека.