Жёсткое ДТП с участием четырёх машин попало на камеру в Белгороде

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
На записи с уличной камеры видно, как водитель ВАЗа проехал на красный свет во время поворота на перекрёстке. В ходе манёвра на большой скорости в него врезалась «Лада Веста».
После жёсткого столкновения один из проезжавших мимо водителей, видимо, испугался и засмотрелся на повреждённые машины, замедлив скорость. В это время в него сзади врезалась легковушка. Все четыре авто разместились хаотично на перекрёстке. О пострадавших в этой аварии ничего не сообщалось.
Напомним, 10 августа на перекрёстке проспекта Славы и улицы Белгородского полка с разницей в восемь минут случилось два серьёзных ДТП. Сначала КамАЗ не заметил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу и сбил её. 77-летня женщина чудом упала между колёс грузовика и осталась жива. А через восемь минут на этом же перекрёстке Toyota Corolla проехала на красный свет и врезалась в Nissan X-Trail. При столкновении пострадали три человека.