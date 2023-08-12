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В Стрелецком-23 под Белгородом начали строить проблемную школу

В Стрелецком-23 под Белгородом начали строить проблемную школу

12 августа 2023, 16:25
Фото: соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
О начале строительства школы на 750 мест сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Он лично посетил стройплощадку и проверил ход работ.

На сегодняшний день в микрорайоне Стрелецкое-23 выполнили разбивку территории под будущую школу, начались земляные работы. Скоро на месте будущего объекта появится строительный городок с графиком работ, чтобы не беспокоить местных жителей шумом в неурочное время.

Когда завершатся работы по строительству школы, губернатор не сообщил.

Ранее глава региона высказывал недовольство из-за затянувшегося старта строительства школы. Он заявлял, что, если подрядчик не начнёт возводить школу в августе, его придётся заменить. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 года, но уже сейчас есть риск не уложиться в намеченные сроки.

Ещё один проблемный объект строится в микрорайоне Новосадовый-26 Белгородского района. Это детский сад на 220 мест. Сдать его планировали в сентябре 2023 года, но из-за некачественной проектно-сметной документации в сметы «забыли» включить 100 млн рублей. Источники дополнительного финансирования уже найдены, но сроки сдачи объекты сместились на декабрь 2023 года.

Фото: соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В расходы на стройку детсада под Белгородом забыли включить 100 млн рублей
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#Артем Черненко#Строительство школы#Строительство#Город#Стрелецкое#Белгородский район#Подрядчик#Вячеслав Гладков
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