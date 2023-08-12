В Стрелецком-23 под Белгородом начали строить проблемную школу

Ранее глава региона высказывал недовольство из-за затянувшегося старта строительства школы. Он заявлял, что, если подрядчик не начнёт возводить школу в августе, его придётся заменить. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 года, но уже сейчас есть риск не уложиться в намеченные сроки.