В Стрелецком-23 под Белгородом начали строить проблемную школу

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
На сегодняшний день в микрорайоне Стрелецкое-23 выполнили разбивку территории под будущую школу, начались земляные работы. Скоро на месте будущего объекта появится строительный городок с графиком работ, чтобы не беспокоить местных жителей шумом в неурочное время.
Когда завершатся работы по строительству школы, губернатор не сообщил.
Ранее глава региона высказывал недовольство из-за затянувшегося старта строительства школы. Он заявлял, что, если подрядчик не начнёт возводить школу в августе, его придётся заменить. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 года, но уже сейчас есть риск не уложиться в намеченные сроки.
Ещё один проблемный объект строится в микрорайоне Новосадовый-26 Белгородского района. Это детский сад на 220 мест. Сдать его планировали в сентябре 2023 года, но из-за некачественной проектно-сметной документации в сметы «забыли» включить 100 млн рублей. Источники дополнительного финансирования уже найдены, но сроки сдачи объекты сместились на декабрь 2023 года.