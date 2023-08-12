В Белгородской области «Газель» устроила лобовое столкновение на встречке

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
По предварительным данным, около 16:30 34-летний водитель «Газели» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Нивой Шевроле». За рулём последней сидел мужчина 63 лет.
В результате аварии водитель легковушки получил травмы, его отвезли в больницу.
Напомним, крупное ДТП с участием такси, жертвой которого стали семь человек, случилось утром 11 августа около торгового центра «Леруа Мерлен» в Белгороде. По предварительным данным, автомобиль такси марки Renault выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen.
В больницу попали оба водителя 35 и 42 лет, три пассажира Volkswagen и два пассажира такси, в том числе ребёнок девяти лет.