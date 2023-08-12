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В Белгородской области «Газель» устроила лобовое столкновение на встречке

В Белгородской области «Газель» устроила лобовое столкновение на встречке

12 августа 2023, 16:51
Фото: 1MI
ДТП случилось вечером 11 августа на автодороге Радьковка — Журавка — Первая Сеймица, рассказали в УГИБДД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, около 16:30 34-летний водитель «Газели» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Нивой Шевроле». За рулём последней сидел мужчина 63 лет.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы, его отвезли в больницу.

Напомним, крупное ДТП с участием такси, жертвой которого стали семь человек, случилось утром 11 августа около торгового центра «Леруа Мерлен» в Белгороде. По предварительным данным, автомобиль такси марки Renault выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen.

В больницу попали оба водителя 35 и 42 лет, три пассажира Volkswagen и два пассажира такси, в том числе ребёнок девяти лет.

Стали известны подробности ДТП с такси в Белгороде
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#Артем Черненко#Происшествия#ДТП#Белгородская область#Аварии#Пострадавшие
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