В Белгороде разыскивают мужчину в тельняшке

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В Белгороде разыскивают пропавшего мужчину. 11 августа около 14:00 53-летнего Анатолия Пшеничного видели в последний раз. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Согласно информации волонтёров, рост белгородца 174 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, а глаза голубые. В день пропажи житель региона был одет в тельняшку, зелёные шорты ниже колен, чёрные носки и чёрные шлёпанцы. С собой мужчина носил фиолетовый пакет.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Анатолия Пшеничного, просят сообщить об этом по телефону 112. Также можно обратиться на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ).
Ранее сообщалось о поисках 47-летнего жителя Белгорода Виталия Каширина. Пропал мужчина ещё 28 июня.