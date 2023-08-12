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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Белгороде разыскивают мужчину в тельняшке

В Белгороде разыскивают мужчину в тельняшке

12 августа 2023, 13:58
Фото: группа отряда «Лиза Алерт» в соцсети
53-летний Анатолий Пшеничный пропал 11 августа. Информацию о поисках опубликовали в группе отряда «Лиза Алерт».
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Пропажа

В Белгороде разыскивают пропавшего мужчину. 11 августа около 14:00 53-летнего Анатолия Пшеничного видели в последний раз. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Согласно информации волонтёров, рост белгородца 174 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, а глаза голубые. В день пропажи житель региона был одет в тельняшку, зелёные шорты ниже колен, чёрные носки и чёрные шлёпанцы. С собой мужчина носил фиолетовый пакет.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Анатолия Пшеничного, просят сообщить об этом по телефону 112. Также можно обратиться на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ).

Ранее сообщалось о поисках 47-летнего жителя Белгорода Виталия Каширина. Пропал мужчина ещё 28 июня.

Фото: группа отряда «Лиза Алерт» в соцсети
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