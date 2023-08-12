В 2023 году в Белгородской области заключили соцконтракты на 100 млн рублей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
356 социальных контрактов заключили в Белгородской области с начала текущего года. Их общая сумма превысила 100 млн рублей. Белгородцы продолжают брать средства, как правило, для открытия своего дела.
В частности, житель региона Сергей Бронников, оформил соглашение ещё в ноябре прошлого года. Мужчина открыл станцию техобслуживания автомобилей, а затем на выделенные деньги закупил оборудование.
Белгородец продолжает развивать бизнес. По словам Сергея, заключение социального контракта дало его делу хороший старт.
Заключение соцконтрактов может помочь белгородцам найти работу, начать предпринимательскую деятельность, развить подсобное хозяйство. Также в рамках программы можно потратить средства на профессиональное обучение или повышение квалификации.