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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Минобороны рассказало о провале террористической атаки в Белгородской области

Минобороны рассказало о провале террористической атаки в Белгородской области

12 августа 2023, 16:03
Фото: 1MI
Так в Telegram-канале ведомства охарактеризовали сбитый системой ПВО беспилотник. Событие произошло вечером 12 августа.
Сюжет
СВО

«Сегодня около 17.30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации», — написало в соцсетях Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что наши военные при помощи ПВО беспилотник обнаружили и уничтожили. Обошлось без последствий — разрушений и пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о работе ПВО — БПЛА сбили на подлёте к Шебекино. Информации о последствиях на земле у главы региона не было.

На подлёте к Шебекино сработала ПВО
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#Артем Черненко#Происшествия#Приграничье#Беспилотник#Работа ПВО#Минобороны#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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