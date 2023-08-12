Минобороны рассказало о провале террористической атаки в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
«Сегодня около 17.30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации», — написало в соцсетях Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что наши военные при помощи ПВО беспилотник обнаружили и уничтожили. Обошлось без последствий — разрушений и пострадавших нет.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил о работе ПВО — БПЛА сбили на подлёте к Шебекино. Информации о последствиях на земле у главы региона не было.